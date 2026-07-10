Το σχέδιο για φθηνότερο καλάθι στα σούπερ μάρκετ: Πώς θα λειτουργήσει η συμφωνία κυβέρνησης και αγοράς
Το σχέδιο για φθηνότερο καλάθι στα σούπερ μάρκετ: Πώς θα λειτουργήσει η συμφωνία κυβέρνησης και αγοράς
Από τις μειώσεις τουλάχιστον 5% έως την ειδική σήμανση στα ράφια και την εκτίμηση για εκπτώσεις που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 20% - Τα επόμενα βήματα μέχρι την 31η Αυγούστου
Η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας τροφίμων και αλυσίδων σούπερ μάρκετ ολοκληρώθηκε. Το δύσκολο κομμάτι, όμως, αρχίζει τώρα. Μέσα στις επόμενες δέκα έως δεκαπέντε ημέρες, το γενικό πλαίσιο που συμφωνήθηκε στη χθεσινή σύσκεψη υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμογής: να επιλεγούν τα προϊόντα που θα συμμετάσχουν, να καθοριστούν τα ποσοστά των μειώσεων, να οργανωθεί η ειδική σήμανση στα ράφια και να ολοκληρωθούν οι συμφωνίες με τις επιχειρήσεις, ώστε από την 31η Αυγούστου οι καταναλωτές να αρχίσουν να βλέπουν τις πρώτες μειώσεις.
Η συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Η ακρίβεια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει από τη συζήτηση για τις τιμές στην εφαρμογή μιας εθελοντικής συμφωνίας με την αγορά. Παρά την αποκλιμάκωση του γενικού πληθωρισμού στο 2,8% τον Ιούνιο, οι τιμές των τροφίμων εξακολουθούν να αυξάνονται με ρυθμό 2,7%, ενώ σε βασικές κατηγορίες, όπως το μοσχάρι (+15,6%) και το αρνί (+16,2%), οι ανατιμήσεις παραμένουν ισχυρές. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον επιχειρεί να λειτουργήσει η νέα εθελοντική συμφωνία.
Η πρωτοβουλία αφορά βασικές κατηγορίες προϊόντων που συμμετέχουν σχεδόν καθημερινά στο καλάθι του νοικοκυριού. Στη λίστα περιλαμβάνονται το νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά), το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά και τα αυγά, το ψωμί και το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι και τα όσπρια, το ελαιόλαδο, τα σπορέλαια, το βούτυρο και οι μαργαρίνες, το βρεφικό γάλα, οι παιδικές τροφές και οι πάνες, ο καφές και τα δημητριακά, η σοκολάτα, τα μπισκότα και τα σοκολατοειδή, τα αναψυκτικά, τα απορρυπαντικά και καθαριστικά γενικής χρήσης, τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και τα σχολικά είδη. Αντίθετα, τα νωπά φρούτα και λαχανικά έμειναν εκτός, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις των τιμών τους δεν επιτρέπουν την ένταξή τους σε ένα τέτοιο πλαίσιο.
Σε αντίθεση με άλλα μέτρα που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, η νέα πρωτοβουλία δεν προβλέπει υποχρεωτικές μειώσεις τιμών ούτε στηρίζεται σε κάποια υπουργική απόφαση που θα επιβάλλει συγκεκριμένους όρους στις επιχειρήσεις. Αντίθετα, πρόκειται για μια εθελοντική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας τροφίμων και οργανωμένου λιανεμπορίου, στην οποία κάθε εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει, ποια προϊόντα θα εντάξει και σε ποιο ποσοστό θα μειώσει τις τιμές τους.
«Δεν είναι “αποφασίζω και διατάσσω”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης στο άτυπο briefing που ακολούθησε τη σύσκεψη, περιγράφοντας τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας. Όπως εξήγησε, το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια κοινή προσπάθεια όλων των κρίκων της αγοράς, με τη συμμετοχή τόσο των προμηθευτών όσο και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ώστε το τελικό όφελος να φτάσει στον καταναλωτή.
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Η συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Η ακρίβεια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει από τη συζήτηση για τις τιμές στην εφαρμογή μιας εθελοντικής συμφωνίας με την αγορά. Παρά την αποκλιμάκωση του γενικού πληθωρισμού στο 2,8% τον Ιούνιο, οι τιμές των τροφίμων εξακολουθούν να αυξάνονται με ρυθμό 2,7%, ενώ σε βασικές κατηγορίες, όπως το μοσχάρι (+15,6%) και το αρνί (+16,2%), οι ανατιμήσεις παραμένουν ισχυρές. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον επιχειρεί να λειτουργήσει η νέα εθελοντική συμφωνία.
Η πρωτοβουλία αφορά βασικές κατηγορίες προϊόντων που συμμετέχουν σχεδόν καθημερινά στο καλάθι του νοικοκυριού. Στη λίστα περιλαμβάνονται το νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά), το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά και τα αυγά, το ψωμί και το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι και τα όσπρια, το ελαιόλαδο, τα σπορέλαια, το βούτυρο και οι μαργαρίνες, το βρεφικό γάλα, οι παιδικές τροφές και οι πάνες, ο καφές και τα δημητριακά, η σοκολάτα, τα μπισκότα και τα σοκολατοειδή, τα αναψυκτικά, τα απορρυπαντικά και καθαριστικά γενικής χρήσης, τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και τα σχολικά είδη. Αντίθετα, τα νωπά φρούτα και λαχανικά έμειναν εκτός, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις των τιμών τους δεν επιτρέπουν την ένταξή τους σε ένα τέτοιο πλαίσιο.
Μια εθελοντική συμφωνία
Σε αντίθεση με άλλα μέτρα που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, η νέα πρωτοβουλία δεν προβλέπει υποχρεωτικές μειώσεις τιμών ούτε στηρίζεται σε κάποια υπουργική απόφαση που θα επιβάλλει συγκεκριμένους όρους στις επιχειρήσεις. Αντίθετα, πρόκειται για μια εθελοντική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας τροφίμων και οργανωμένου λιανεμπορίου, στην οποία κάθε εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει, ποια προϊόντα θα εντάξει και σε ποιο ποσοστό θα μειώσει τις τιμές τους.
«Δεν είναι “αποφασίζω και διατάσσω”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης στο άτυπο briefing που ακολούθησε τη σύσκεψη, περιγράφοντας τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας. Όπως εξήγησε, το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια κοινή προσπάθεια όλων των κρίκων της αγοράς, με τη συμμετοχή τόσο των προμηθευτών όσο και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ώστε το τελικό όφελος να φτάσει στον καταναλωτή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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