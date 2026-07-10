Το σχέδιο για φθηνότερο καλάθι στα σούπερ μάρκετ: Πώς θα λειτουργήσει η συμφωνία κυβέρνησης και αγοράς

Από τις μειώσεις τουλάχιστον 5% έως την ειδική σήμανση στα ράφια και την εκτίμηση για εκπτώσεις που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 20% - Τα επόμενα βήματα μέχρι την 31η Αυγούστου