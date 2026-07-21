Η μεγάλη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»

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Ένας ανανεωμένος και καλοκαιρινός. Με καινούργια ελληνικά τραγούδια που παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό. Με τα χέρια - φτερά, ανοιχτά, έτοιμος να πετάξει σε μια μουσική παράσταση-έκπληξη.Την, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής έρχεται στο εμβληματικόστον Βύρωνα, για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συναίσθημα, πάθος και μαγεία κάτω από τον αυγουστιάτικο ουρανό.φέρνει μαζί του μια αγκαλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια-σταθμούς, αλλά και διαμάντια του διεθνούς ρεπερτορίου που έχουμε αγαπήσει μέσα από τη μοναδική του φωνή. Το κοινό θα έχει την αποκλειστική ευκαιρία να βιώσει μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, σε έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς συναυλιακούς χώρους της πόλης.Με τονκοντά του, έναν νέο ερμηνευτή που ο ίδιος υπέδειξε στο ελληνικό κοινό πέρσι και διακρίθηκε φέτος στην 5η Ακρόαση Νέων Καλλιτεχνών της Μικρής Άρκτου.Με δύο καινούργια τραγούδια ("Μια καλημέρα" και "Χέρια φτερά") που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τη Μικρή Άρκτο, σε στίχουςκαι μουσικήΜε την υπογραφή τουστην επιμέλεια προγράμματος και την καλλιτεχνική συνάντησή τους μετά από χρόνια, δυναμικά παρούσα.Με καλοκαιρινή διάθεση και χαρά που ενθαρρύνουν την ελπίδα να χτιστούν ξανά οι κοινοί μας μύθοι με τα τραγούδια που θα τους αφηγηθούν.Με ένα Φεγγάρι ερωτευμένο να θυμίζει πως οι μουσικές νύχτες της Αθήνας μπορούν να παραμένουν μαγικές...Μάριος Φραγκούλης - «Χέρια Φτερά»Συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης