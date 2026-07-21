Protergia Open: Ενέργεια χωρίς περιορισμούς

Η Protergia, η ενέργεια της METLEN, παρουσιάζει το Protergia Open, μια νέα πρωτοβουλία που επανασχεδιάζει την εξυπηρέτηση πελατών με στόχο να διασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες ενέργειας για όλους, χωρίς περιορισμούς