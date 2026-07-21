Ο Atromitos FC επέλεξε την Knowcrunch για την ανάπτυξη των AI δεξιοτήτων των στελεχών της
Ο Atromitos FC επέλεξε την Knowcrunch για την ανάπτυξη των AI δεξιοτήτων των στελεχών της
Μέσα από ένα πρακτικό και προσαρμοσμένο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες είδαν συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στο περιβάλλον ενός σύγχρονου αθλητικού οργανισμού
Ο Atromitos FC επέλεξε την Knowcrunch για την εκπαίδευση των στελεχών του σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο της συνεχούς επένδυσης του συλλόγου στην ανάπτυξη των ανθρώπων του και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών του.
Μέσα από ένα πρακτικό και προσαρμοσμένο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες είδαν συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στο περιβάλλον ενός σύγχρονου αθλητικού οργανισμού.
Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη σημασία που δίνει ο Atromitos FC στην καινοτομία και στη συνεχή εξέλιξη των στελεχών του, αναγνωρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον ένα κρίσιμο εργαλείο για κάθε οργανισμό που θέλει να λειτουργεί πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και πιο στρατηγικά.
H Knowcrunch είναι ο πρώτος εκπαιδευτικός φορέας που ανέπτυξε εξειδικευμένα AI courses στην Ελλάδα και παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο digital marketing αλλά και σε AI.
Μέσα από ένα πρακτικό και προσαρμοσμένο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες είδαν συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στο περιβάλλον ενός σύγχρονου αθλητικού οργανισμού.
Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη σημασία που δίνει ο Atromitos FC στην καινοτομία και στη συνεχή εξέλιξη των στελεχών του, αναγνωρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον ένα κρίσιμο εργαλείο για κάθε οργανισμό που θέλει να λειτουργεί πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και πιο στρατηγικά.
H Knowcrunch είναι ο πρώτος εκπαιδευτικός φορέας που ανέπτυξε εξειδικευμένα AI courses στην Ελλάδα και παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο digital marketing αλλά και σε AI.
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