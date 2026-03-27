Το ραντεβού με το «πικ απ» ανανεώνεται: Ανδριάνα Μπάμπαλη & Πέννυ Μπαλτατζή στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Μετά την επιτυχημένη πρώτη βραδιά και τη μεγάλη ζήτηση για τη δεύτερη εμφάνιση τους στις 27 Μαρτίου, ηκαι ηπροσθέτουν μία επιπλέονστο, την, για να μοιραστούν με ακόμα περισσότερο κόσμο τις μελωδίες που αγαπήσαμε.Η παράσταση αποδείχθηκε μια μουσική γιορτή που το κοινό αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δύναμη του ελληνικού τραγουδιού της χρυσής δεκαετίας του ’70. Η, με τη χαρακτηριστική αέρινη και ευαίσθητη ερμηνεία της, και η, με το εκρηκτικό ταμπεραμέντο και τη vintage αισθητική της, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια σπάνια καλλιτεχνική συνάντηση.Οι μελωδίες, οι αναμνήσεις από τα οικογενειακά σαλόνια, το συναίσθημα και οι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που συνεχίζουν να μας συντροφεύουν - όπως τότε, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που ζητά συνέχεια… Αγαπημένα τραγούδια του Γιάννη Πάριου, της Αλέκας Κανελλίδου, της Μαρινέλλας και του Κόκοτα, ζωντανεύουν ξανά, ιδωμένα μέσα από τη σύγχρονη ματιά των δύο ερμηνευτριών, δημιουργώντας μια ζεστή εμπειρία που ενώνει τις γενιές, όπως ακριβώς συνέβαινε κάποτε γύρω από ένα πικ απ.Σας περιμένουμε για να τραγουδήσουμε ξανά μαζί… όπως τότε.Μουσικοί:: Πιάνο, ενορχηστρώσεις: τύμπανα: μπάσο: κιθάρα, φλάουτο: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως: 210-8227471 & 210-8831487: 21:00