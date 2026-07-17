Πόλεμος στην Ουκρανία: Δυο νεκροί και οκτώ τραυματίες σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδησσό

Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό στοίχισαν τη ζωή σε δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους οκτώ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Ολεξάντρ Φίλατοφ.Πύραυλος έπληξε πολυκατοικία, ενώ σχολείο, οχήματα και άλλες πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές, πρόσθεσε.Ανάμεσα στα θύματα είναι γυναίκα που τη στιγμή της επίθεσης έκανε περίπατο σε πάρκο μαζί με τα παιδιά της, τα οποία επέζησαν, διευκρίνισε αργότερα η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram.Προχθές Τετάρτη η περιφέρεια της Οδησσού έγινε στόχος πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων εφόρμησης για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, με τις τοπικές Αρχές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και τρεις τραυματίες.Οι ρωσικές επιθέσεις στην πόλη τις τελευταίες ημέρες, σημαντικό ουκρανικό λιμάνι, σε αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον εμπορικών πλοίων, ειδικά στην Αζοφική θάλασσα, μείωσαν τις εξαγωγές σιτηρών από αυτό κατά το ένα τρίτο, ανέφερε την Πέμπτη η εφημερίδα Financial Times επικαλούμενη δεδομένα της εταιρείας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey.