Η Lidl Ελλάς αναδείχθηκε CSR Corporate Brand της χρονιάς στα Hellenic Responsible Business Awards 2021

Περικλής Αντωνιάδης, Team Manager, Head of HR Marketing της Lidl Ελλάς (από αριστερά): Βασιλική Αδαμίδου, Head of Corporate Communications & Responsibility της Lidl Ελλάς και Αλέξανδρος Ευκλείδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής





Με 5 βραβεία διακρίθηκε η Lidl Ελλάς στο πλαίσιο των Hellenic Responsible Business Awards 2021, τον θεσμό που επιβραβεύει τις εταιρείες που προωθούν τις αξίες της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και επενδύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, κατακτώντας ανάμεσά τους και τη μεγάλη διάκριση της βραδιάς για την ανάδειξή της ως CSR Corporate Brand της Χρονιάς, καθώς τα προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία.Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά που η εταιρεία βραβεύεται στα Hellenic Responsible Business Awards, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα αλλά και τη συνέπεια που επιδεικνύει στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών «υπεύθυνου επιχειρείν».Συγκεκριμένα κατέκτησε:στην κατηγορία Επικοινωνία / Καμπάνια Δέσμευσης Εργαζομένων για το Employee Brand Ambassador πρόγραμμα, το Lidlwood, ένα ongoing project, με πάνω από 60 παραγωγές στους 6 μήνες ζωής του, που δίνει την ευκαιρία στο #teamLidl να λάμψει κάτω από τα φώτα HR καμπανιών αναζητώντας όλους εκείνους που έχουν όρεξη να βρεθούν μπροστά - ή και πίσω - από τις κάμερες σε όποιο μέρος της Ελλάδας κι αν βρίσκονται.στην κατηγορία Ποιοτική Εκπαίδευση για την παράσταση μουσικού θεάτρου «Τέσσερις Εποχές» σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους, βασισμένη στις Τέσσερις εποχές του Αντόνιο Βιβάλντι η οποία πραγματεύεται με έξυπνο και ευφάνταστο τρόπο τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας.στην κατηγορία Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές για το Sup Free hackathon, την πρώτη δράση ανοιχτής καινοτομίας στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης», με την υποστήριξη της Lidl Ελλάς, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, τη διοργάνωση της εταιρείας τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy, την τεκμηρίωση σε όλα τα στάδια από τον Σωτήρη Δανέζη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.στην κατηγορία Επικοινωνία / Καμπάνια Δέσμευσης Εργαζομένων για την Diversity καμπάνια. Η Lidl Ελλάς δεσμεύεται να ενδυναμώνει καθημερινά τη μοναδικότητα των ανθρώπων της, να ενθαρρύνει τη διαφορετικότητά τους και να διασφαλίζει ότι θα βρίσκονται σε ένα εργασιακό περιβάλλον φιλικό, χωρίς διακρίσεις για όλους. Για την επικοινωνία δημιουργήθηκαν πάνω από 30 παραγωγές προβάλλοντας τις αληθινές ιστορίες των γυναικών της Lidl Ελλάς.Τα βραβεία από την πλευρά της Lidl Ελλάς παρέλαβαν η Βασιλική Αδαμίδου, Head of Corporate Communications & Responsibility και ο Περικλής Αντωνιάδης, Team Manager, Head of HR Marketing.«Στο πλαίσιο του υπεύθυνου και βιώσιμου επιχειρείν, συμπληρώνουμε διαρκώς τη στρατηγική μας και εξελίσσουμε τις εταιρικές μας διαδικασίες, ώστε να υπηρετούμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα, αυτό που ονομάζουμε Stakeholder Εconomy. Για τη Lidl Ελλάς ο δρόμος για ένα καλύτερο αύριο είναι γεμάτος προκλήσεις. Αλλά και πολλή ικανοποίηση, γιατί αυτό το όμορφο ταξίδι το μοιραζόμαστε κάθε φορά με όλες και όλους εσάς», δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου.Η Lidl Ελλάς αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πώς παραμένει πιστή στις αξίες της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας με ήθος, απέναντι στον τόπο, την κοινωνία, κάθε καταναλωτή και κάθε συνεργάτη.Επισκεφθείτε τη Lidl Ελλάς και στα:corporate.lidl.grfacebook.com/lidlgrtwitter.com/Lidl_Hellas_instagram.com/lidl_hellaslinkedin.com/company/lidl-hellasyoutube.com/user/lidlhellas