Πλώρη για Καθαρό Πλωμάρι: Ούζο Πλωμαρίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Scidrones ενώνουν τις δυνάμεις τους για τρίτη χρονιά

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Η συγκεκριμένη παραλία αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς της Λέσβου. Στην πρωτοβουλία αυτή συνεργάτες της ήταν για μια ακόμα χρονιά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η εταιρεία τεχνοβλαστού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Scidrones, ενώ τη δράση υποστήριξε ο Δήμος Μυτιλήνης.Οι εργαζόμενοι της Ποτοποιίας συμμετείχαν ενεργά στον καθαρισμό της παραλίας, συμβάλλοντας όχι μόνο στη συλλογή αλλά και στον διαχωρισμό των απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη, ενισχύοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δράσης. Ο Δήμος Μυτιλήνης ανέλαβε την παραλαβή και την κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων.Παράλληλα, καθοριστική ήταν και φέτος η συμβολή της ομάδας της Scidrones, η οποία πραγματοποίησε αεροφωτογραφική αποτύπωση υψηλής ανάλυσης πριν και μετά τον καθαρισμό μέσω drones. Τα δεδομένα καταχωρήθηκαν στην βραβευμένη πλατφόρμα Coastal Marine Litter Observatory (CMLO), η οποία αξιοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τον αυτόματο εντοπισμό και τη χαρτογράφηση θαλάσσιων απορριμμάτων στις παραλίες.Τα τελικά ευρήματα έχουν ως εξής:Συνολικά συλλέχθηκαν πάνω από 899 απορρίμματα, διαφόρων μεγεθών και κατηγοριών (πλαστικό, μέταλλο, χαρτί, λάστιχο και γυαλί), ενώ μετά τον καθαρισμό το ποσοστό μείωσης των απορριμμάτων έφτασε το 72,8%.Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν σημαντική μείωση του πλήθους των απορριμμάτων σε όλες τις κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας τη θετική επίδραση της παρέμβασης στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής και επιβεβαιώνει την αξία της σύμπραξης ανάμεσα στην Ποτοποιία Πλωμαρίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τη Scidrones.Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης της Ποτοποιίας Πλωμαρίου που στοχεύει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.Για το Ούζο Πλωμαρίου, ο τόπος του δεν είναι απλώς η αφετηρία της ιστορίας του, αλλά η πηγή της παράδοσης, της έμπνευσης και της ταυτότητας του. Για αυτό και η φροντίδα του αποτελεί μια βαθιά πράξη αγάπης, σεβασμού και ευθύνης απέναντι στη Λέσβο, τη φύση και τις επόμενες γενιές.