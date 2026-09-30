Οκτώ σοβαροί κίνδυνοι υγείας από τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα – Τι έδειξε ανάλυση σε 8,8 εκατ. ενήλικες

Από την καρδιά και τον μεταβολισμό μέχρι την ψυχική υγεία και το πεπτικό: Μεγάλη ανάλυση 51 μελετών δείχνει ότι όσο αυξάνεται η κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων, αυξάνονται αρκετοί σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία