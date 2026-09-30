Οκτώ σοβαροί κίνδυνοι υγείας από τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα – Τι έδειξε ανάλυση σε 8,8 εκατ. ενήλικες
YGEIAMOU.GR
Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα Πρόσθετα τροφίμων

Οκτώ σοβαροί κίνδυνοι υγείας από τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα – Τι έδειξε ανάλυση σε 8,8 εκατ. ενήλικες

Από την καρδιά και τον μεταβολισμό μέχρι την ψυχική υγεία και το πεπτικό: Μεγάλη ανάλυση 51 μελετών δείχνει ότι όσο αυξάνεται η κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων, αυξάνονται αρκετοί σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία

Οκτώ σοβαροί κίνδυνοι υγείας από τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα – Τι έδειξε ανάλυση σε 8,8 εκατ. ενήλικες
Βίκυ Βενιού
Η κατανάλωση περισσότερων υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης αρκετών σοβαρών χρόνιων ασθενειών – μάλιστα, ο κίνδυνος αυτός φαίνεται να ενισχύεται όσο αυξάνεται η κατανάλωση. Αυτό υποστηρίζει μια εκτενής ανάλυση σε σχεδόν 8,8 εκατομμύρια άτομα που δημοσιεύθηκε στο Family Medicine and Community Health και συνέδεσε την αυξημένη πρόσληψη υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων (UPFs) με αυξημένους κινδύνους καρδιαγγειακών παθήσεων, πεπτικών διαταραχών, υψηλής αρτηριακής πίεσης, μεταβολικού συνδρόμου και διαβήτη, παχυσαρκίας, κατάθλιψης και άγχους, καρκίνου και πρόωρου θανάτου.

Οι ερευνητές βρήκαν στοιχεία που υποδηλώνουν μια αναλογική σχέση: Κάθε επιπλέον 100 γραμμάρια υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων που καταναλώνονται καθημερινά συσχετίστηκαν με περαιτέρω αύξηση του κινδύνου εμφάνισης διαφόρων προβλημάτων υγείας.

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Βίκυ Βενιού
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