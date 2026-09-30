Η δύναμη του «όχι»: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να το πούμε
Η δύναμη του «όχι»: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να το πούμε
Ένας κλινικός ψυχολόγος εξηγεί γιατί η ικανότητα να θέτουμε όρια συνδέεται με τη διεκδίκηση των αναγκών μας και την προστασία του εαυτού μας
«Ναι» σε μία ακόμη χάρη που δεν θέλαμε να κάνουμε. «Ναι» σε μία πρόσκληση που θα προτιμούσαμε να αρνηθούμε. «Ναι» σε κάτι που δεν θέλουμε πραγματικά, αλλά το κάνουμε μόνο και μόνο για να μη δυσαρεστήσουμε τον άλλον. Για πολλούς ανθρώπους, ένα απλό «όχι» αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολο απ’ όσο ακούγεται.
Κι όμως, η ικανότητα να λέμε «όχι» όταν χρειάζεται αποτελεί, σύμφωνα με τον κλινικό ψυχολόγο Stephen A. Diamond, σημαντικό μέρος της έκφρασης των αναγκών μας και της διατήρησης υγιών προσωπικών ορίων.
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Κι όμως, η ικανότητα να λέμε «όχι» όταν χρειάζεται αποτελεί, σύμφωνα με τον κλινικό ψυχολόγο Stephen A. Diamond, σημαντικό μέρος της έκφρασης των αναγκών μας και της διατήρησης υγιών προσωπικών ορίων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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