Γιατί όλο και περισσότεροι Έλληνες βάζουν την ιδιωτική σύνταξη στο πλάνο τους

Aν και η ιδιωτική σύνταξη αποκτά νέα θέση στη συζήτηση για το οικονομικό μέλλον των Ελλήνων, αρκετοί ακόμα διστάζουν. Τι τους εμποδίζει;