Γιατί όλο και περισσότεροι Έλληνες βάζουν την ιδιωτική σύνταξη στο πλάνο τους
Γιατί όλο και περισσότεροι Έλληνες βάζουν την ιδιωτική σύνταξη στο πλάνο τους
Aν και η ιδιωτική σύνταξη αποκτά νέα θέση στη συζήτηση για το οικονομικό μέλλον των Ελλήνων, αρκετοί ακόμα διστάζουν. Τι τους εμποδίζει;
Η ιδιωτική σύνταξη φαίνεται να κερδίζει σταδιακά έδαφος και στην Ελλάδα, καθώς ολοένα περισσότεροι πολίτες προβληματίζονται για το εισόδημα που θα έχουν μετά το τέλος του εργασιακού τους βίου. Η διαπίστωση ότι η δημόσια σύνταξη ενδέχεται να μην επαρκεί για τη διατήρηση του ίδιου επιπέδου διαβίωσης οδηγεί αρκετούς στην αναζήτηση συμπληρωματικών λύσεων. Στόχος μιας ιδιωτικής σύνταξης είναι ακριβώς αυτός: να περιορίσει το οικονομικό κενό ανάμεσα στο εισόδημα που είχε κάποιος όσο εργαζόταν και σε εκείνο που θα διαθέτει ως συνταξιούχος.
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία έρευνας είναι ενδεικτικά της αλλαγής νοοτροπίας: το 76% των Ελλήνων που ερωτήθηκαν δηλώνει θετικό απέναντι στην αποταμίευση για τη σύνταξη. Με άλλα λόγια, περίπου 7,5 στους 10 αναγνωρίζουν την ανάγκη να δημιουργήσουν ένα πρόσθετο οικονομικό «μαξιλάρι» για το μέλλον.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία έρευνας είναι ενδεικτικά της αλλαγής νοοτροπίας: το 76% των Ελλήνων που ερωτήθηκαν δηλώνει θετικό απέναντι στην αποταμίευση για τη σύνταξη. Με άλλα λόγια, περίπου 7,5 στους 10 αναγνωρίζουν την ανάγκη να δημιουργήσουν ένα πρόσθετο οικονομικό «μαξιλάρι» για το μέλλον.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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