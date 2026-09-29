4 προβλήματα υγείας που ταλαιπωρούν τις γυναίκες με μεγάλο στήθος
4 προβλήματα υγείας που ταλαιπωρούν τις γυναίκες με μεγάλο στήθος
Το μεγάλο στήθος αντιμετωπίζεται συχνά ως αισθητικό ζήτημα, όμως νέα έρευνα αναδεικνύει πιθανές συσχετίσεις με νευρολογικά προβλήματα και αποφρακτική υπνική άπνοια
Οι γυναίκες με μεγάλο στήθος συχνά αντιμετωπίζουν δυσφορία και πόνο στη μέση λόγω του βάρους και του όγκου του στήθους. Νέα μελέτη, ωστόσο, υποδηλώνει ότι αυτές μπορεί να μην είναι οι μοναδικές επιπτώσεις ενός μεγάλου στήθους στην υγεία. Τα πρόσφατα ευρήματα υποδηλώνουν, συγκεκριμένα, ότι οι γυναίκες με μεγάλο στήθος είναι πιο επιρρεπείς σε χρόνια ημικρανία, πόνο στον αυχένα, αποφρακτική υπνική άπνοια και μια νευρολογική πάθηση του αυχένα. Η έρευνα, υπό την καθοδήγηση επιστημόνων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Wake Forest, που δημοσιεύεται στο Headache, προσθέτει στοιχεία στις αυξανόμενες ενδείξεις ότι το μεγάλο στήθος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως αισθητικό πρόβλημα.
Υψηλότερα ποσοστά ημικρανίας και προβλημάτων αυχένα
Οι ερευνητές ανέλυσαν ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία 687 γυναικών που έλαβαν περίθαλψη μεταξύ 2017 και 2024 σε κλινικές κεφαλαλγίας και νευρολογίας που συνεργάζονται με το Ιατρικό Κέντρο του Στάνφορντ. Από αυτές, οι 347 είχαν μεγάλο στήθος. Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη διάφορους παράγοντες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, όπως η ηλικία, ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), η κατάθλιψη και το άγχος.
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Υψηλότερα ποσοστά ημικρανίας και προβλημάτων αυχένα
Οι ερευνητές ανέλυσαν ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία 687 γυναικών που έλαβαν περίθαλψη μεταξύ 2017 και 2024 σε κλινικές κεφαλαλγίας και νευρολογίας που συνεργάζονται με το Ιατρικό Κέντρο του Στάνφορντ. Από αυτές, οι 347 είχαν μεγάλο στήθος. Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη διάφορους παράγοντες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, όπως η ηλικία, ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), η κατάθλιψη και το άγχος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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