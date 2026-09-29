4 προβλήματα υγείας που ταλαιπωρούν τις γυναίκες με μεγάλο στήθος

Το μεγάλο στήθος αντιμετωπίζεται συχνά ως αισθητικό ζήτημα, όμως νέα έρευνα αναδεικνύει πιθανές συσχετίσεις με νευρολογικά προβλήματα και αποφρακτική υπνική άπνοια