Οι παιδίατροι προειδοποιούν για τους «συμβούλους» υγείας στα social media – Τι ζητούν από το Υπουργείο Υγείας
Οι παιδίατροι προειδοποιούν για τους «συμβούλους» υγείας στα social media – Τι ζητούν από το Υπουργείο Υγείας
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων (ΠΟΜΕΠ) ζητά έλεγχο προσόντων και πιστοποιήσεων, σαφή επαγγελματικά όρια και αυστηρότερη εποπτεία υπηρεσιών που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους
Η ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και μεγαλύτερη διαφάνεια στις υπηρεσίες που αφορούν την υγεία παιδιών και εφήβων βρίσκεται στο επίκεντρο επιστολής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων (ΠΟΜΕΠ) προς το Υπουργείο Υγείας. Οι παιδίατροι ζητούν, μεταξύ άλλων, να είναι σαφές στους γονείς ποια επαγγελματική ιδιότητα και ποια προσόντα διαθέτουν όσοι παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τη διατροφή, τον ύπνο, την ανάπτυξη, τη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία των ανηλίκων.
Η ΠΟΜΕΠ δηλώνει ότι υποστηρίζει την ενίσχυση των ελέγχων για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, επισημαίνει όμως ότι η εποπτεία θα πρέπει να επεκτείνεται και σε υπηρεσίες που εμφανίζονται ως «συμβουλευτική», «υποστήριξη» ή «ευεξία», όταν στην πράξη αφορούν την υγεία βρεφών, παιδιών και εφήβων.
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Η ΠΟΜΕΠ δηλώνει ότι υποστηρίζει την ενίσχυση των ελέγχων για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, επισημαίνει όμως ότι η εποπτεία θα πρέπει να επεκτείνεται και σε υπηρεσίες που εμφανίζονται ως «συμβουλευτική», «υποστήριξη» ή «ευεξία», όταν στην πράξη αφορούν την υγεία βρεφών, παιδιών και εφήβων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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