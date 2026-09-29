Παράξενο: Γιατί κοιμούνται χειρότερα οι αριστερόχειρες – Τι έδειξε η έρευνα

Αριστερόχειρες και δεξιόχειρες μπορεί να διαφέρουν σε κάτι περισσότερο από το χέρι με το οποίο γράφουν. Μελέτη σε περισσότερους από 1.700 ενήλικες εντόπισε μια ενδιαφέρουσα σχέση όσον αφορά την ποιότητα του ύπνου τους