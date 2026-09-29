Παράξενο: Γιατί κοιμούνται χειρότερα οι αριστερόχειρες – Τι έδειξε η έρευνα
Παράξενο: Γιατί κοιμούνται χειρότερα οι αριστερόχειρες – Τι έδειξε η έρευνα
Αριστερόχειρες και δεξιόχειρες μπορεί να διαφέρουν σε κάτι περισσότερο από το χέρι με το οποίο γράφουν. Μελέτη σε περισσότερους από 1.700 ενήλικες εντόπισε μια ενδιαφέρουσα σχέση όσον αφορά την ποιότητα του ύπνου τους
Είστε δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας; Και πώς συνδέεται η απάντηση σ’ αυτό με την ποιότητα του ύπνου; Οι επιστήμονες διερευνούν το ζήτημα εδώ και χρόνια, χωρίς να έχουν καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα. Μια νέα έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σ’ ένα μεγάλο δείγμα του πληθυσμού, θέλοντας να ρίξει «φως» στο διαχρονικό ερώτημα, υποδηλώνει ότι μπορεί, πράγματι, να υπάρχει μια σύνδεση: Όσοι δεν είναι καθαρά δεξιόχειρες περνούν περισσότερο χρόνο ξύπνιοι κατά τη διάρκεια της νύχτας και αναφέρουν μεγαλύτερη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Εκτιμάται ότι περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες. Προηγούμενες έρευνες έχουν προσφέρει αντικρουόμενες ενδείξεις σχετικά με το αν το «καλό χέρι» σχετίζεται με τον ύπνο και πώς. Οι περισσότερες μελέτες, ωστόσο, αφορούσαν σε μικρό αριθμό συμμετεχόντων και βασίζονταν, σε μεγάλο βαθμό, στις περιγραφές των ίδιων σχετικά με τον ύπνο τους. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές δεν διέθεταν ισχυρά στοιχεία για να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Εκτιμάται ότι περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες. Προηγούμενες έρευνες έχουν προσφέρει αντικρουόμενες ενδείξεις σχετικά με το αν το «καλό χέρι» σχετίζεται με τον ύπνο και πώς. Οι περισσότερες μελέτες, ωστόσο, αφορούσαν σε μικρό αριθμό συμμετεχόντων και βασίζονταν, σε μεγάλο βαθμό, στις περιγραφές των ίδιων σχετικά με τον ύπνο τους. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές δεν διέθεταν ισχυρά στοιχεία για να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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