Όλες οι κινήσεις για γερή καρδιά σύμφωνα με καθηγητή Καρδιολογίας
YGEIAMOU.GR
Αφιέρωμα για την υγεία της καρδιάς 2026 Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς 2026 Αθανάσιος Τρίκας Καρδιαγγειακά νοσήματα

Όλες οι κινήσεις για γερή καρδιά σύμφωνα με καθηγητή Καρδιολογίας

Η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων δεν είναι μια μεμονωμένη εξέταση, ούτε μια σύντομη περίοδος αλλαγής συνηθειών αλλά αποτελεί μια διαρκή διαδικασία, επισημαίνει ο αν. Καθηγητής Καρδιολογίας, κ. Αθανάσιος Τρίκας, και παραθέτει τις τέσσερις κινήσεις για υγιή καρδιά

Όλες οι κινήσεις για γερή καρδιά σύμφωνα με καθηγητή Καρδιολογίας
ygeiamou.gr team
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως. Το έμφραγμα του μυοκαρδίου, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, η καρδιακή ανεπάρκεια καθώς και άλλα νοσήματα του καρδιαγγειακού συστήματος συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με παράγοντες που μπορούν να προληφθούν ή να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά. Η πρόληψη οφείλει να ξεκινά πολύ πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου.

Η αρτηριακή υπέρταση, η αυξημένη χοληστερόλη, ο σακχαρώδης διαβήτης, το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή αποτελούν βασικούς τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου. Σε αυτούς προστίθενται η κακή διατροφή, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, το χρόνιο στρες και η ανεπαρκής ποιότητα ύπνου.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης