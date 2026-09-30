Όλες οι κινήσεις για γερή καρδιά σύμφωνα με καθηγητή Καρδιολογίας
Όλες οι κινήσεις για γερή καρδιά σύμφωνα με καθηγητή Καρδιολογίας
Η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων δεν είναι μια μεμονωμένη εξέταση, ούτε μια σύντομη περίοδος αλλαγής συνηθειών αλλά αποτελεί μια διαρκή διαδικασία, επισημαίνει ο αν. Καθηγητής Καρδιολογίας, κ. Αθανάσιος Τρίκας, και παραθέτει τις τέσσερις κινήσεις για υγιή καρδιά
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως. Το έμφραγμα του μυοκαρδίου, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, η καρδιακή ανεπάρκεια καθώς και άλλα νοσήματα του καρδιαγγειακού συστήματος συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με παράγοντες που μπορούν να προληφθούν ή να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά. Η πρόληψη οφείλει να ξεκινά πολύ πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου.
Η αρτηριακή υπέρταση, η αυξημένη χοληστερόλη, ο σακχαρώδης διαβήτης, το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή αποτελούν βασικούς τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου. Σε αυτούς προστίθενται η κακή διατροφή, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, το χρόνιο στρες και η ανεπαρκής ποιότητα ύπνου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η αρτηριακή υπέρταση, η αυξημένη χοληστερόλη, ο σακχαρώδης διαβήτης, το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή αποτελούν βασικούς τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου. Σε αυτούς προστίθενται η κακή διατροφή, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, το χρόνιο στρες και η ανεπαρκής ποιότητα ύπνου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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