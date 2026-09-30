Όλες οι κινήσεις για γερή καρδιά σύμφωνα με καθηγητή Καρδιολογίας

Η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων δεν είναι μια μεμονωμένη εξέταση, ούτε μια σύντομη περίοδος αλλαγής συνηθειών αλλά αποτελεί μια διαρκή διαδικασία, επισημαίνει ο αν. Καθηγητής Καρδιολογίας, κ. Αθανάσιος Τρίκας, και παραθέτει τις τέσσερις κινήσεις για υγιή καρδιά