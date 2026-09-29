Βουβωνοκήλη: Πώς επηρεάζει την στύση και τη σεξουαλική ζωή – Ο ειδικός εξηγεί

Μπορεί η ίδια η κήλη να προκαλέσει σεξουαλική δυσλειτουργία; Και τι αλλάζει μετά τη χειρουργική αποκατάσταση; Στα ερωτήματα απαντά ο κ. Φώτης Αρχοντοβασίλης Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Β' Χειρουργικής Κλινικής Metropolitan General, Διευθυντής Κέντρου Αριστείας Χειρουργικής Κηλών Metropolitan General (SRC certified), Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής