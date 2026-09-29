Βουβωνοκήλη: Πώς επηρεάζει την στύση και τη σεξουαλική ζωή – Ο ειδικός εξηγεί
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Metropolitan General Βουβωνοκήλη Φώτης Αρχοντοβασίλης Σεξουαλική ζωή

Βουβωνοκήλη: Πώς επηρεάζει την στύση και τη σεξουαλική ζωή – Ο ειδικός εξηγεί

Μπορεί η ίδια η κήλη να προκαλέσει σεξουαλική δυσλειτουργία; Και τι αλλάζει μετά τη χειρουργική αποκατάσταση; Στα ερωτήματα απαντά ο κ. Φώτης Αρχοντοβασίλης Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Β' Χειρουργικής Κλινικής Metropolitan General, Διευθυντής Κέντρου Αριστείας Χειρουργικής Κηλών Metropolitan General (SRC certified), Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

Βουβωνοκήλη: Πώς επηρεάζει την στύση και τη σεξουαλική ζωή – Ο ειδικός εξηγεί
ygeiamou.gr team
Η βουβωνοκήλη δεν είναι απλώς ένα ανατομικό πρόβλημα του κοιλιακού τοιχώματος. Σε πολλούς άνδρες μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα, τη σωματική δραστηριότητα, την αυτοπεποίθηση, αλλά και τη σεξουαλική ζωή. Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα των ασθενών αφορά τη σχέση της βουβωνοκήλης με τη στύση, τη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα.

Πώς επηρεάζει η βουβωνοκήλη τη σεξουαλική ζωή;

Η βουβωνική περιοχή αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο ανατομικό σημείο. Στους άνδρες, από τον βουβωνικό πόρο διέρχεται ο σπερματικός τόνος, ο οποίος περιλαμβάνει τον σπερματικό πόρο, αγγεία, φλεβικό πλέγμα, λεμφαγγεία και νευρικές ίνες.

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ygeiamou.gr team
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