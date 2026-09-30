Έφηβοι με smartphones από τα 12: Πώς επηρεάζουν τη σχέση με το σώμα και το φαγητό
Έφηβοι με smartphones από τα 12: Πώς επηρεάζουν τη σχέση με το σώμα και το φαγητό
Μελέτη σε σχεδόν 9.000 εφήβους συνέδεσε την κατοχή smartphone από την ηλικία των 12 ετών με περισσότερα συμπτώματα υπερφαγίας και μεγαλύτερη σύνδεση της αυτοαξίας με το βάρος
Στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό JAMA δημοσιεύτηκε φέτος μελέτη που αναλύει τη σχέση της χρήσης έξυπνου κινητού τηλεφώνου (smartphone) με τα συμπτώματα διατροφικών διαταραχών στους νεαρότερους εφήβους. Σε αυτή τη μελέτη με πληθυσμό 8957 εφήβων, το 70% των συμμετεχόντων είχε δικό του smartphone στην ηλικία των 12 ετών. Η κατοχή smartphone συσχετίστηκε, τόσο στη συγχρονική όσο και στην προοπτική ανάλυση, με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων διατροφικών διαταραχών, όπως επεισόδια υπερφαγίας και σύνδεση της αυτοαξίας με το βάρος. H κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα») παραθέτει τα σημαντικότερα σημεία.
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