Έφηβοι με smartphones από τα 12: Πώς επηρεάζουν τη σχέση με το σώμα και το φαγητό

Μελέτη σε σχεδόν 9.000 εφήβους συνέδεσε την κατοχή smartphone από την ηλικία των 12 ετών με περισσότερα συμπτώματα υπερφαγίας και μεγαλύτερη σύνδεση της αυτοαξίας με το βάρος