Γιατί δεν κάνουν όλοι πυρετό μετά τον εμβολιασμό τους; Ο παράγοντας που καθορίζει τις παρενέργειες

Νέα μελέτη δείχνει ότι η απάντηση μπορεί να κρύβεται στον τρόπο με τον οποίο είναι «ρυθμισμένο» το ανοσοποιητικό μας σύστημα πριν από τον εμβολιασμό