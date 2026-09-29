Γιατί δεν κάνουν όλοι πυρετό μετά τον εμβολιασμό τους; Ο παράγοντας που καθορίζει τις παρενέργειες
Γιατί δεν κάνουν όλοι πυρετό μετά τον εμβολιασμό τους; Ο παράγοντας που καθορίζει τις παρενέργειες
Νέα μελέτη δείχνει ότι η απάντηση μπορεί να κρύβεται στον τρόπο με τον οποίο είναι «ρυθμισμένο» το ανοσοποιητικό μας σύστημα πριν από τον εμβολιασμό
Πόνος στο χέρι, κόπωση, πονοκέφαλος, ίσως και πυρετός. Για κάποιους, οι ώρες μετά τον εμβολιασμό περνούν με μικρές ενοχλήσεις. Άλλοι δεν αισθάνονται απολύτως τίποτα. Γιατί, όμως, μπορεί να υπάρχουν τόσο διαφορετικές αντιδράσεις;
Μέρος της απάντησης φαίνεται να βρίσκεται πριν ακόμη ακουμπήσει η βελόνα το χέρι.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης διαπίστωσαν ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν εκ φύσεως πιο «αντιδραστικό» ανοσοποιητικό σύστημα. Συγκεκριμένα, εμφάνιζαν ήδη πριν από τον εμβολιασμό εντονότερη δραστηριότητα σε έναν μηχανισμό που σχετίζεται με τις ιντερφερόνες, μόρια με σημαντικό ρόλο στην αντιιική άμυνα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μέρος της απάντησης φαίνεται να βρίσκεται πριν ακόμη ακουμπήσει η βελόνα το χέρι.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης διαπίστωσαν ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν εκ φύσεως πιο «αντιδραστικό» ανοσοποιητικό σύστημα. Συγκεκριμένα, εμφάνιζαν ήδη πριν από τον εμβολιασμό εντονότερη δραστηριότητα σε έναν μηχανισμό που σχετίζεται με τις ιντερφερόνες, μόρια με σημαντικό ρόλο στην αντιιική άμυνα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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