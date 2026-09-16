Γιατί η στυτική δυσλειτουργία «χτυπά» τους νέους – Ο παράγοντας που συχνά υποτιμάται
YGEIAMOU.GR
Εργασία Σεξουαλική υγεία Στρες Στυτική Δυσλειτουργία Στυτική λειτουργία Τεστοστερόνη

Γιατί η στυτική δυσλειτουργία «χτυπά» τους νέους – Ο παράγοντας που συχνά υποτιμάται

Νέα μελέτη συνδέει το έντονο εργασιακό στρες με χαμηλότερη στυτική λειτουργία σε άνδρες 22-40 ετών, αναδεικνύοντας την άρρηκτη σχέση μεταξύ κορτιζόλης, τεστοστερόνης και πίεσης

Γιατί η στυτική δυσλειτουργία «χτυπά» τους νέους – Ο παράγοντας που συχνά υποτιμάται
ygeiamou.gr team
Το έντονο στρες στη δουλειά φαίνεται ότι δεν επιβαρύνει μόνο τη διάθεση ή τον ύπνο. Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Clinical Practice συνδέει τη συσσώρευση ψυχολογικής πίεσης στον χώρο εργασίας με διαταραχές στη στυτική λειτουργία νεαρών ανδρών.

Στην ανάλυση συμμετείχαν 826 άνδρες πλήρους απασχόλησης, ηλικίας 22 έως 40 ετών. Όπως μεταδίδει το News Medical, οι ερευνητές αξιολόγησαν πέντε διαστάσεις του εργασιακού στρες: τις ώρες εργασίας, την αυτονομία στη λήψη αποφάσεων, την υποστήριξη από τον προϊστάμενο, τις σχέσεις με τους συναδέλφους και την πίεση για προαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης