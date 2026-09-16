Γιατί η στυτική δυσλειτουργία «χτυπά» τους νέους – Ο παράγοντας που συχνά υποτιμάται

Νέα μελέτη συνδέει το έντονο εργασιακό στρες με χαμηλότερη στυτική λειτουργία σε άνδρες 22-40 ετών, αναδεικνύοντας την άρρηκτη σχέση μεταξύ κορτιζόλης, τεστοστερόνης και πίεσης