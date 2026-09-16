Γιατί η στυτική δυσλειτουργία «χτυπά» τους νέους – Ο παράγοντας που συχνά υποτιμάται
Γιατί η στυτική δυσλειτουργία «χτυπά» τους νέους – Ο παράγοντας που συχνά υποτιμάται
Νέα μελέτη συνδέει το έντονο εργασιακό στρες με χαμηλότερη στυτική λειτουργία σε άνδρες 22-40 ετών, αναδεικνύοντας την άρρηκτη σχέση μεταξύ κορτιζόλης, τεστοστερόνης και πίεσης
Το έντονο στρες στη δουλειά φαίνεται ότι δεν επιβαρύνει μόνο τη διάθεση ή τον ύπνο. Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Clinical Practice συνδέει τη συσσώρευση ψυχολογικής πίεσης στον χώρο εργασίας με διαταραχές στη στυτική λειτουργία νεαρών ανδρών.
Στην ανάλυση συμμετείχαν 826 άνδρες πλήρους απασχόλησης, ηλικίας 22 έως 40 ετών. Όπως μεταδίδει το News Medical, οι ερευνητές αξιολόγησαν πέντε διαστάσεις του εργασιακού στρες: τις ώρες εργασίας, την αυτονομία στη λήψη αποφάσεων, την υποστήριξη από τον προϊστάμενο, τις σχέσεις με τους συναδέλφους και την πίεση για προαγωγή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στην ανάλυση συμμετείχαν 826 άνδρες πλήρους απασχόλησης, ηλικίας 22 έως 40 ετών. Όπως μεταδίδει το News Medical, οι ερευνητές αξιολόγησαν πέντε διαστάσεις του εργασιακού στρες: τις ώρες εργασίας, την αυτονομία στη λήψη αποφάσεων, την υποστήριξη από τον προϊστάμενο, τις σχέσεις με τους συναδέλφους και την πίεση για προαγωγή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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