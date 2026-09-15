Σχολική διατροφή: Γιατί το κολατσιό στο σχολείο είναι ζήτημα Δημόσιας Υγείας

Το σχολείο δεν είναι μόνο χώρος μάθησης, αλλά ένα καθημερινό περιβάλλον που διαμορφώνει τη διατροφική συμπεριφορά, την υγεία και τις κοινωνικές ανισότητες ολόκληρων γενεών