Σχολική διατροφή: Γιατί το κολατσιό στο σχολείο είναι ζήτημα Δημόσιας Υγείας
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Ασφάλεια τροφίμων Γεώργιος Ζακυνθινός Δημόσια υγεία Σχολικά γεύματα Σχολικά κυλικεία

Σχολική διατροφή: Γιατί το κολατσιό στο σχολείο είναι ζήτημα Δημόσιας Υγείας

Το σχολείο δεν είναι μόνο χώρος μάθησης, αλλά ένα καθημερινό περιβάλλον που διαμορφώνει τη διατροφική συμπεριφορά, την υγεία και τις κοινωνικές ανισότητες ολόκληρων γενεών

Σχολική διατροφή: Γιατί το κολατσιό στο σχολείο είναι ζήτημα Δημόσιας Υγείας
ygeiamou.gr team
* Γράφει ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ένα παιδί φτάνει το πρωί στο σχολείο. Μπορεί να έχει φάει ένα πλήρες πρωινό, να κρατά στην τσάντα του ένα πρόχειρο σνακ ή να ξεκινά τη σχολική ημέρα χωρίς να έχει φάει τίποτα. Λίγες ώρες αργότερα θα χρειαστεί να επιλέξει ανάμεσα σε όσα διαθέτει το κυλικείο, σε όσα του έδωσε η οικογένειά του ή, όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα σίτισης, στο σχολικό γεύμα που θα του προσφερθεί.

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ygeiamou.gr team
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