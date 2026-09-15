Σχολική διατροφή: Γιατί το κολατσιό στο σχολείο είναι ζήτημα Δημόσιας Υγείας
Σχολική διατροφή: Γιατί το κολατσιό στο σχολείο είναι ζήτημα Δημόσιας Υγείας
Το σχολείο δεν είναι μόνο χώρος μάθησης, αλλά ένα καθημερινό περιβάλλον που διαμορφώνει τη διατροφική συμπεριφορά, την υγεία και τις κοινωνικές ανισότητες ολόκληρων γενεών
* Γράφει ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ένα παιδί φτάνει το πρωί στο σχολείο. Μπορεί να έχει φάει ένα πλήρες πρωινό, να κρατά στην τσάντα του ένα πρόχειρο σνακ ή να ξεκινά τη σχολική ημέρα χωρίς να έχει φάει τίποτα. Λίγες ώρες αργότερα θα χρειαστεί να επιλέξει ανάμεσα σε όσα διαθέτει το κυλικείο, σε όσα του έδωσε η οικογένειά του ή, όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα σίτισης, στο σχολικό γεύμα που θα του προσφερθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ένα παιδί φτάνει το πρωί στο σχολείο. Μπορεί να έχει φάει ένα πλήρες πρωινό, να κρατά στην τσάντα του ένα πρόχειρο σνακ ή να ξεκινά τη σχολική ημέρα χωρίς να έχει φάει τίποτα. Λίγες ώρες αργότερα θα χρειαστεί να επιλέξει ανάμεσα σε όσα διαθέτει το κυλικείο, σε όσα του έδωσε η οικογένειά του ή, όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα σίτισης, στο σχολικό γεύμα που θα του προσφερθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα