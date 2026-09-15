Η Αναγεννητική Ιατρική είναι επιστήμη – Δεν είναι «wellness» ούτε αντιγήρανση

Με αφορμή όσα ακούμε και διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα για την πλασμαφαίρεση και την αναγεννητική ιατρική, η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας & Αναγεννητικής Ιατρικής και καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, Μάγια Ρουμπελάκη, επιχειρεί μία διευκρινιστική ανάρτηση