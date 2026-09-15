Η Αναγεννητική Ιατρική είναι επιστήμη – Δεν είναι «wellness» ούτε αντιγήρανση
YGEIAMOU.GR
Αναγεννητική Ιατρική Αντιγήρανση Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας Πλασμαφαίρεση

Η Αναγεννητική Ιατρική είναι επιστήμη – Δεν είναι «wellness» ούτε αντιγήρανση

Με αφορμή όσα ακούμε και διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα για την πλασμαφαίρεση και την αναγεννητική ιατρική, η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας & Αναγεννητικής Ιατρικής και καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, Μάγια Ρουμπελάκη, επιχειρεί μία διευκρινιστική ανάρτηση

Η Αναγεννητική Ιατρική είναι επιστήμη – Δεν είναι «wellness» ούτε αντιγήρανση
ygeiamou.gr team
Τη σαφή διάκριση της Αναγεννητικής Ιατρικής από πρακτικές που συνδέονται με την ευεξία, την «αναζωογόνηση» ή την αντιγήρανση επισημαίνει η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας & Αναγεννητικής Ιατρικής και καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, κυρία Μάγια Ρουμπελάκη, με αφορμή τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες.

Όπως τονίζει, η διάκριση αυτή αφορά όχι μόνο την ορθή χρήση των επιστημονικών όρων, αλλά και ζητήματα τεκμηρίωσης, δεοντολογίας και ασφάλειας.

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ygeiamou.gr team
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