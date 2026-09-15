Η Αναγεννητική Ιατρική είναι επιστήμη – Δεν είναι «wellness» ούτε αντιγήρανση
Η Αναγεννητική Ιατρική είναι επιστήμη – Δεν είναι «wellness» ούτε αντιγήρανση
Με αφορμή όσα ακούμε και διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα για την πλασμαφαίρεση και την αναγεννητική ιατρική, η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας & Αναγεννητικής Ιατρικής και καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, Μάγια Ρουμπελάκη, επιχειρεί μία διευκρινιστική ανάρτηση
Τη σαφή διάκριση της Αναγεννητικής Ιατρικής από πρακτικές που συνδέονται με την ευεξία, την «αναζωογόνηση» ή την αντιγήρανση επισημαίνει η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας & Αναγεννητικής Ιατρικής και καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, κυρία Μάγια Ρουμπελάκη, με αφορμή τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες.
Όπως τονίζει, η διάκριση αυτή αφορά όχι μόνο την ορθή χρήση των επιστημονικών όρων, αλλά και ζητήματα τεκμηρίωσης, δεοντολογίας και ασφάλειας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως τονίζει, η διάκριση αυτή αφορά όχι μόνο την ορθή χρήση των επιστημονικών όρων, αλλά και ζητήματα τεκμηρίωσης, δεοντολογίας και ασφάλειας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα