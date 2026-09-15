«Σιωπηλή» αθηροσκλήρωση εμφανίζεται σε 20χρονους – Τι αποκαλύπτει μεγάλη μελέτη

Περίπου 1 στους 13 φαινομενικά υγιείς ενήλικες ηλικίας 18-29 ετών έχει ήδη αθηροσκληρωτικές πλάκες στα αγγεία του, σύμφωνα με μεγάλη διεθνή μελέτη. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η διαδικασία που οδηγεί σε καρδιαγγειακή νόσο μπορεί να αρχίζει δεκαετίες πριν σημειωθεί τυχόν έμφραγμα ή ακόμη και εγκεφαλικό επεισόδιο