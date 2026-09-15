«Σιωπηλή» αθηροσκλήρωση εμφανίζεται σε 20χρονους – Τι αποκαλύπτει μεγάλη μελέτη
YGEIAMOU.GR
Αθηροσκλήρωση Αθηρωματική Πλάκα Αρτηρίες Καρδιαγγειακή Υγεία

«Σιωπηλή» αθηροσκλήρωση εμφανίζεται σε 20χρονους – Τι αποκαλύπτει μεγάλη μελέτη

Περίπου 1 στους 13 φαινομενικά υγιείς ενήλικες ηλικίας 18-29 ετών έχει ήδη αθηροσκληρωτικές πλάκες στα αγγεία του, σύμφωνα με μεγάλη διεθνή μελέτη. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η διαδικασία που οδηγεί σε καρδιαγγειακή νόσο μπορεί να αρχίζει δεκαετίες πριν σημειωθεί τυχόν έμφραγμα ή ακόμη και εγκεφαλικό επεισόδιο

«Σιωπηλή» αθηροσκλήρωση εμφανίζεται σε 20χρονους – Τι αποκαλύπτει μεγάλη μελέτη
Βίκυ Βενιού
Η αθηροσκλήρωση συνδέεται συνήθως με έμφραγμα του μυοκαρδίου και εγκεφαλικό επεισόδιο σε μεγαλύτερες ηλικίες. Νέα μεγάλη διεθνής μελέτη δείχνει ότι η διαδικασία της αθηρωμάτωσης μπορεί να έχει ξεκινήσει δεκαετίες νωρίτερα, ακόμη και σε φαινομενικά υγιείς ανθρώπους, κάτω των 30 ετών.

Η μελέτη REACT, με περισσότερους από 16.000 ενήλικες, εντόπισε αθηροσκληρωτικές πλάκες σε περίπου 1 στους 13 συμμετέχοντες ηλικίας 18-29 ετών, παρ’ ότι κανείς δεν είχε γνωστή αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο. Συνολικά, το 57,1% του πληθυσμού της μελέτης παρουσίαζε ενδείξεις αθηροσκλήρωσης σε τουλάχιστον μία κύρια αρτηρία. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) το 2026 και δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine.

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Βίκυ Βενιού
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