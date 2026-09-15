Όλες οι λύσεις για την αντιμετώπιση παθήσεων ήπατος – παγκρέατος και χοληφόρων
YGEIAMOU.GR
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Όλες οι λύσεις για την αντιμετώπιση παθήσεων ήπατος – παγκρέατος και χοληφόρων

Ο κ. Σπυρίδων Παγκράτης, Χειρουργός, Διευθυντής Θ' Χειρουργικής Κλινικής Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, μιλά στο ygeiamou.gr για όλες τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης των νοσημάτων ήπατος, παγκρέατος και χοληφόρων

Όλες οι λύσεις για την αντιμετώπιση παθήσεων ήπατος – παγκρέατος και χοληφόρων
Νίκη Ψάλτη
Για τις σύγχρονες χειρουργικές και μη χειρουργικές μεθόδους αντιμετώπισης των νοσημάτων του ήπατος, του παγκρέατος και των χοληφόρων οδών, μιλάει στο ygeiamou.gr ο κ. Σπυρίδων Παγκράτης, Χειρουργός, Διευθυντής Θ’ Χειρουργικής Κλινικής Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν.

«Οι περισσότεροι ασθενείς αναζητούν ιατρική βοήθεια για μη ειδικά συμπτώματα, όπως κοιλιακό άλγος, δυσφορία μετά το φαγητό ή δυσπεψία, τα οποία συχνά οδηγούν σε διάγνωση καλοήθων παθήσεων όπως η χολολιθίαση» εξηγεί ο κ. Παγκράτης.

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Νίκη Ψάλτη
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