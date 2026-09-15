Δύο προγράμματα σε Αττική και Θεσσαλονίκη για οργισμένους εφήβους – Η επικίνδυνη σιωπή που γιγαντώνει το πρόβλημα

Δύο προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε 4 δήμους της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη φαίνεται να βοηθούν τους εφήβους να μειώσουν προβλήματα διαγωγής, να διαχειρίζονται καλύτερα τον θυμό και να αποφεύγουν τη βία και τις συγκρούσεις