Ο «αόρατος» μικροσκοπικός εχθρός της όρασης – Αυξάνει έως 70% τις πιθανότητες γλαυκώματος και καταρράκτη
Ο «αόρατος» μικροσκοπικός εχθρός της όρασης – Αυξάνει έως 70% τις πιθανότητες γλαυκώματος και καταρράκτη
Τα μάτια βρίσκονται σε άμεση επαφή με τον εξωτερικό αέρα και ενδέχεται να πληρώνουν το τίμημα της ρύπανσης. Νέα μεγάλη ανάλυση στρέφει την προσοχή στα PM₂.₅ και σε δύο σημαντικές απειλές για την όραση
Οι βλαβερές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους πνεύμονες και το καρδιαγγειακό σύστημα είναι πλέον γνωστές. Ωστόσο, νέα έρευνα υποδεικνύει ότι η μακροχρόνια έκθεση σε μολυσμένο αέρα ενδέχεται, επίσης, να αυξάνει τον κίνδυνο δύο σημαντικών προβλημάτων όρασης: Του γλαυκώματος και του καταρράκτη.
Τα ευρήματα προέρχονται από μια εκτενή συστηματική ανασκόπηση, που συνδυάζει 41 παρατηρητικές μελέτες και δεδομένα από εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως από την Ανατολική Ασία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ερευνητές εξέτασαν εάν η έκθεση σε κοινούς ατμοσφαιρικούς ρύπους συσχετιζόταν με το γλαύκωμα, τον καταρράκτη και την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD). Η έρευνα παρουσιάστηκε από τον δρ. Ahmed Alnabihi του Νοσοκομείου και Ερευνητικού Κέντρου Οφθαλμολογίας «King Khaled» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος ανέφερε ότι τα ευρήματα θέτουν ερωτήματα σχετικά με το αν ορισμένες παθήσεις που παραδοσιακά συνδέονται κυρίως με τη γήρανση ενδέχεται επίσης να επηρεάζονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα ευρήματα προέρχονται από μια εκτενή συστηματική ανασκόπηση, που συνδυάζει 41 παρατηρητικές μελέτες και δεδομένα από εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως από την Ανατολική Ασία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ερευνητές εξέτασαν εάν η έκθεση σε κοινούς ατμοσφαιρικούς ρύπους συσχετιζόταν με το γλαύκωμα, τον καταρράκτη και την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD). Η έρευνα παρουσιάστηκε από τον δρ. Ahmed Alnabihi του Νοσοκομείου και Ερευνητικού Κέντρου Οφθαλμολογίας «King Khaled» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος ανέφερε ότι τα ευρήματα θέτουν ερωτήματα σχετικά με το αν ορισμένες παθήσεις που παραδοσιακά συνδέονται κυρίως με τη γήρανση ενδέχεται επίσης να επηρεάζονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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