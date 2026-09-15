Ο «αόρατος» μικροσκοπικός εχθρός της όρασης – Αυξάνει έως 70% τις πιθανότητες γλαυκώματος και καταρράκτη

Τα μάτια βρίσκονται σε άμεση επαφή με τον εξωτερικό αέρα και ενδέχεται να πληρώνουν το τίμημα της ρύπανσης. Νέα μεγάλη ανάλυση στρέφει την προσοχή στα PM₂.₅ και σε δύο σημαντικές απειλές για την όραση