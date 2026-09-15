Καρκίνος προστάτη: Ποιοι άνδρες πρέπει να κάνουν έλεγχο PSA πριν τα 50 – Οι ειδικοί απαντούν

Η Δρ. Μαρία Καπαρέλου και ο Καθηγητής Θάνος Δημόπουλος εξηγούν ποιοι άνδρες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, πότε πρέπει να αρχίζει ο έλεγχος με PSA και πώς οι νέες διαγνωστικές και στοχευμένες θεραπείες αλλάζουν την αντιμετώπιση της νόσου