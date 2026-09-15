Καρκίνος προστάτη: Ποιοι άνδρες πρέπει να κάνουν έλεγχο PSA πριν τα 50 – Οι ειδικοί απαντούν
Καρκίνος προστάτη: Ποιοι άνδρες πρέπει να κάνουν έλεγχο PSA πριν τα 50 – Οι ειδικοί απαντούν
Η Δρ. Μαρία Καπαρέλου και ο Καθηγητής Θάνος Δημόπουλος εξηγούν ποιοι άνδρες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, πότε πρέπει να αρχίζει ο έλεγχος με PSA και πώς οι νέες διαγνωστικές και στοχευμένες θεραπείες αλλάζουν την αντιμετώπιση της νόσου
Ο καρκίνος του προστάτη συγκαταλέγεται στις συχνότερες κακοήθειες του ανδρικού πληθυσμού και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα δημόσιας υγείας στην Ευρώπη. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Προστάτη, οι ειδικοί υπενθυμίζουν όχι μόνο την αξία της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και τη μεγάλη πρόοδο που έχει συντελεστεί στην αντιμετώπισή του.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος του προστάτη δεν αποτελεί μία ενιαία νόσο, αλλά περιλαμβάνει όγκους με πολύ διαφορετική βιολογική συμπεριφορά, από νεοπλάσματα που μπορεί να μη χρειαστούν ποτέ θεραπεία έως ιδιαίτερα επιθετικές μορφές που απαιτούν έγκαιρη και εντατική συστηματική αντιμετώπιση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος του προστάτη δεν αποτελεί μία ενιαία νόσο, αλλά περιλαμβάνει όγκους με πολύ διαφορετική βιολογική συμπεριφορά, από νεοπλάσματα που μπορεί να μη χρειαστούν ποτέ θεραπεία έως ιδιαίτερα επιθετικές μορφές που απαιτούν έγκαιρη και εντατική συστηματική αντιμετώπιση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα