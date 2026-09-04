Ο Χάρισον Φορντ μιλά για τη νόσο Πάρκινσον με τον Μάικλ Τζ. Φοξ – Ένα συγκινητικό βίντεο

Δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές ή μεγάλες χειρονομίες. Σε ένα νέο βίντεο, ο Χάρισον Φορντ και ο Μάικλ Τζ Φοξ δείχνουν ότι για έναν άνθρωπο με τη νόσο Πάρκινσον, η παρουσία και η φιλία μπορούν να κάνουν τη διαφορά