Ο Χάρισον Φορντ μιλά για τη νόσο Πάρκινσον με τον Μάικλ Τζ. Φοξ – Ένα συγκινητικό βίντεο
Ο Χάρισον Φορντ μιλά για τη νόσο Πάρκινσον με τον Μάικλ Τζ. Φοξ – Ένα συγκινητικό βίντεο
Δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές ή μεγάλες χειρονομίες. Σε ένα νέο βίντεο, ο Χάρισον Φορντ και ο Μάικλ Τζ Φοξ δείχνουν ότι για έναν άνθρωπο με τη νόσο Πάρκινσον, η παρουσία και η φιλία μπορούν να κάνουν τη διαφορά
Πώς μπορείς πραγματικά να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που ζει με τη νόσο Πάρκινσον; Ο Michael J. Fox και ο Harrison Ford φαίνεται πως έχουν την απάντηση.
Μέσα από ένα νέο βίντεο με τίτλο «So…Your Friend Has Parkinson’s», οι δύο ηθοποιοί μιλούν με χιούμορ, αμεσότητα, αλλά και συγκίνηση για το τι σημαίνει να βρίσκεσαι δίπλα σ΄έναν αγαπημένο που ζει με τη νόσο. Από τις μικρές δυσκολίες της καθημερινότητας μέχρι τον κίνδυνο απομόνωσης, το βίντεο της Michael J. Fox Foundation υπενθυμίζει ότι η υποστήριξη δεν χρειάζεται πάντα περίπλοκες συμβουλές ή μεγάλες χειρονομίες. Μερικές φορές, το σημαντικότερο είναι να παραμένεις παρών, να ακούς και να συνεχίζεις να αντιμετωπίζεις τον άνθρωπο απέναντί σου ως το άτομο που πάντα ήξερες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μέσα από ένα νέο βίντεο με τίτλο «So…Your Friend Has Parkinson’s», οι δύο ηθοποιοί μιλούν με χιούμορ, αμεσότητα, αλλά και συγκίνηση για το τι σημαίνει να βρίσκεσαι δίπλα σ΄έναν αγαπημένο που ζει με τη νόσο. Από τις μικρές δυσκολίες της καθημερινότητας μέχρι τον κίνδυνο απομόνωσης, το βίντεο της Michael J. Fox Foundation υπενθυμίζει ότι η υποστήριξη δεν χρειάζεται πάντα περίπλοκες συμβουλές ή μεγάλες χειρονομίες. Μερικές φορές, το σημαντικότερο είναι να παραμένεις παρών, να ακούς και να συνεχίζεις να αντιμετωπίζεις τον άνθρωπο απέναντί σου ως το άτομο που πάντα ήξερες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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