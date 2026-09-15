Κούραση: Δεν φταίει πάντα ο χαμηλός σίδηρος – Η «βαριά» περίοδος εξαντλεί τις έφηβες

Τι κρύβεται πίσω από τη συνεχή εξάνλτηση των κοριτσιών; Νέα μελέτη αναδεικνύει 3 λιγότερο συζητημένους αλλά τροποποιήσιμους παράγοντες - Δεν «φταίει» πάντα η αναιμία