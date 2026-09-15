Κούραση: Δεν φταίει πάντα ο χαμηλός σίδηρος – Η «βαριά» περίοδος εξαντλεί τις έφηβες
Κούραση: Δεν φταίει πάντα ο χαμηλός σίδηρος – Η «βαριά» περίοδος εξαντλεί τις έφηβες
Τι κρύβεται πίσω από τη συνεχή εξάνλτηση των κοριτσιών; Νέα μελέτη αναδεικνύει 3 λιγότερο συζητημένους αλλά τροποποιήσιμους παράγοντες - Δεν «φταίει» πάντα η αναιμία
Πολλές έφηβες κοπέλες έρχονται αντιμέτωπες με την κόπωση, με απτές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους. Συνήθως, η πρώτη σκέψη για την προέλευση της αδυναμίας είναι η έλλειψη σιδήρου ή η αναιμία.
Ωστόσο, όπως επισημαίνουν στο The Conversation η Moa Wolff, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Lund, και η Anna Stubbendorff, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ίδιο πανεπιστήμιο, η εικόνα είναι πιο σύνθετη.
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Ωστόσο, όπως επισημαίνουν στο The Conversation η Moa Wolff, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Lund, και η Anna Stubbendorff, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ίδιο πανεπιστήμιο, η εικόνα είναι πιο σύνθετη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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