SOS για προϊόντα κάνναβης με παραπλανητικούς ισχυρισμούς



Στο επίκεντρο των ελέγχων των αρμόδιων υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) βρίσκονται προϊόντα κάνναβης που διατίθενται στην αγορά με παραπλανητικούς ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με σημερινή εγκύκλιο του υπουργού Υγείας, πολλά από τα συγκεκριμένα προϊόντα προβάλλονται με παραπλανητικούς ισχυρισμούς νομιμότητας, όπως «νόμιμο», «<0,2%/<0,3%» και «THC-free». Παράλληλα, υπάρχει το ενδεχόμενο να περιέχουν ψυχοδραστικές συγκεντρώσεις δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλης (Δ9-THC) ή απαγορευμένα ανάλογα, όπως η εξαϋδροκανναβινόλη (HHC).

Τα προϊόντα αυτά απευθύνονται στο ευρύ κοινό, δυνητικά και σε ανηλίκους, χωρίς να διαθέτουν αξιόπιστη επισήμανση σχετικά με το πραγματικό περιεχόμενο, τη δοσολογία ή τις απαραίτητες προειδοποιήσεις.



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