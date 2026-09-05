Τώρα είναι καλή εποχή για το εμβόλιο του RSV – Ο παθολόγος Γιώργος Παππάς εξηγεί τα πάντα για τους εμβολιασμούς
Τώρα είναι καλή εποχή για το εμβόλιο του RSV – Ο παθολόγος Γιώργος Παππάς εξηγεί τα πάντα για τους εμβολιασμούς
Ποια εμβόλια πρέπει να γίνουν τώρα, ποια μπορούν να περιμένουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου και ποιοι χρειάζονται ενισχυμένη προστασία – Τι επισημαίνει για RSV, γρίπη, κορωνοϊό, πνευμονιόκοκκο και έρπητα ζωστήρα
Το φθινόπωρο έχει ήδη μπει και μαζί του ξεκινά ο προγραμματισμός των εμβολιασμών, ιδιαίτερα για τους μεγαλύτερους σε ηλικία και όσους ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.
Ο παθολόγος κ. Γιώργος Παππάς βάζει σε τάξη το «ημερολόγιο» των επόμενων εβδομάδων, θέτοντας ως προτεραιότητα αυτή την περίοδο την προστασία από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV). Όπως εξηγεί, αυτή είναι μια καλή περίοδος για να εμβολιαστούν όσοι δεν το έχουν ήδη κάνει και είναι άνω των 75 ετών, καθώς και άτομα 60-75 ετών με υποκείμενα νοσήματα. Για όσους εμβολιάστηκαν την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη χρονιά, επισημαίνει ότι η προστασία εξακολουθεί να διατηρείται και δεν απαιτείται ετήσια επανάληψη του εμβολίου.
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Ο παθολόγος κ. Γιώργος Παππάς βάζει σε τάξη το «ημερολόγιο» των επόμενων εβδομάδων, θέτοντας ως προτεραιότητα αυτή την περίοδο την προστασία από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV). Όπως εξηγεί, αυτή είναι μια καλή περίοδος για να εμβολιαστούν όσοι δεν το έχουν ήδη κάνει και είναι άνω των 75 ετών, καθώς και άτομα 60-75 ετών με υποκείμενα νοσήματα. Για όσους εμβολιάστηκαν την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη χρονιά, επισημαίνει ότι η προστασία εξακολουθεί να διατηρείται και δεν απαιτείται ετήσια επανάληψη του εμβολίου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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