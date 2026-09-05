Τώρα είναι καλή εποχή για το εμβόλιο του RSV – Ο παθολόγος Γιώργος Παππάς εξηγεί τα πάντα για τους εμβολιασμούς
YGEIAMOU.GR
Γιώργος Παππάς Εμβολιασμός Ιός RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός)

Τώρα είναι καλή εποχή για το εμβόλιο του RSV – Ο παθολόγος Γιώργος Παππάς εξηγεί τα πάντα για τους εμβολιασμούς

Ποια εμβόλια πρέπει να γίνουν τώρα, ποια μπορούν να περιμένουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου και ποιοι χρειάζονται ενισχυμένη προστασία – Τι επισημαίνει για RSV, γρίπη, κορωνοϊό, πνευμονιόκοκκο και έρπητα ζωστήρα

Τώρα είναι καλή εποχή για το εμβόλιο του RSV – Ο παθολόγος Γιώργος Παππάς εξηγεί τα πάντα για τους εμβολιασμούς
ygeiamou.gr team
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το φθινόπωρο έχει ήδη μπει και μαζί του ξεκινά ο προγραμματισμός των εμβολιασμών, ιδιαίτερα για τους μεγαλύτερους σε ηλικία και όσους ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Ο παθολόγος κ. Γιώργος Παππάς βάζει σε τάξη το «ημερολόγιο» των επόμενων εβδομάδων, θέτοντας ως προτεραιότητα αυτή την περίοδο την προστασία από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV). Όπως εξηγεί, αυτή είναι μια καλή περίοδος για να εμβολιαστούν όσοι δεν το έχουν ήδη κάνει και είναι άνω των 75 ετών, καθώς και άτομα 60-75 ετών με υποκείμενα νοσήματα. Για όσους εμβολιάστηκαν την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη χρονιά, επισημαίνει ότι η προστασία εξακολουθεί να διατηρείται και δεν απαιτείται ετήσια επανάληψη του εμβολίου.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης