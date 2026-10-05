Τι αλλάζει σε μυαλό και διάθεση μετά από 3 μήνες άσκησης – Το απρόσμενο εύρημα
Τι αλλάζει σε μυαλό και διάθεση μετά από 3 μήνες άσκησης – Το απρόσμενο εύρημα
Μπορούν 12 εβδομάδες άσκησης να αλλάξουν τον εγκέφαλο; Νέα κλινική μελέτη εντόπισε σαφές όφελος στη διάθεση, αλλά πιο σύνθετα αποτελέσματα όσον αφορά τη γνωστική λειτουργία και τη νευρογένεση
Η άσκηση είναι γνωστή για τα οφέλη της στη σωματική υγεία. Ωστόσο, όλο και περισσότερα επιστημονικά ευρήματα αποκαλύπτουν λιγότερο γνωστά οφέλη της, όπως την επίδρασή της στη διάθεση, αλλά και στις βιολογικές διεργασίες που συνδέονται με την υγεία του εγκεφάλου. Μια νέα κλινική μελέτη υποδηλώνει ότι μόλις 3 μήνες τακτικής άσκησης μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη διάθεση σε υγιείς μεσήλικες, ενώ ενδέχεται, επίσης, να επηρεάσουν εργαστηριακούς δείκτες που σχετίζονται με τη δημιουργία νέων νευρώνων.
Η μελέτη Neurofit, υπό την καθοδήγηση ερευνητών του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστημών, εξέτασε κατά πόσον ένα δομημένο πρόγραμμα άσκησης θα μπορούσε να επηρεάσει τη γνωστική λειτουργία, τη διάθεση και την παραγωγή νέων νευρώνων στη μέση ηλικία – μια περίοδο που συχνά συνδέεται με μεγαλύτερη ψυχολογική δυσφορία, γνωστικές αλλαγές και, για ορισμένα άτομα, μείωση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη Neurofit, υπό την καθοδήγηση ερευνητών του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστημών, εξέτασε κατά πόσον ένα δομημένο πρόγραμμα άσκησης θα μπορούσε να επηρεάσει τη γνωστική λειτουργία, τη διάθεση και την παραγωγή νέων νευρώνων στη μέση ηλικία – μια περίοδο που συχνά συνδέεται με μεγαλύτερη ψυχολογική δυσφορία, γνωστικές αλλαγές και, για ορισμένα άτομα, μείωση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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