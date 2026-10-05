Τι αλλάζει σε μυαλό και διάθεση μετά από 3 μήνες άσκησης – Το απρόσμενο εύρημα

Μπορούν 12 εβδομάδες άσκησης να αλλάξουν τον εγκέφαλο; Νέα κλινική μελέτη εντόπισε σαφές όφελος στη διάθεση, αλλά πιο σύνθετα αποτελέσματα όσον αφορά τη γνωστική λειτουργία και τη νευρογένεση