Τελικά δεν πειράζει να κοιμόμαστε λίγο παραπάνω το Σαββατοκύριακο – Οι ειδικοί εξηγούν πού μας κάνει καλό
Τελικά δεν πειράζει να κοιμόμαστε λίγο παραπάνω το Σαββατοκύριακο – Οι ειδικοί εξηγούν πού μας κάνει καλό
Ανάλυση σε 40.000 ενήλικες δείχνει ότι λίγος επιπλέον ύπνος το Σαββατοκύριακο μετά από μια κουραστική εβδομάδα συνδέεται με χαμηλότερη πιθανότητα υπέρτασης - Η «ιδανική διάρκεια»
Για χρόνια, οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι το να «αναπληρώνουμε» τον χαμένο ύπνο το Σαββατοκύριακο δεν είναι η ιδανική λύση. Το σταθερό πρόγραμμα θεωρείται ένας από τους βασικούς κανόνες για την καλή λειτουργία του οργανισμού, καθώς οι μεγάλες αποκλίσεις μπορούν να απορρυθμίσουν το εσωτερικό μας ρολόι.
Νέα ανάλυση, όμως, δίνει μια πιο ήπια εκδοχή αυτής της συμβουλής: λίγος επιπλέον ύπνος το Σαββατοκύριακο μπορεί τελικά να μην είναι κακή ιδέα. Αντίθετα, σε ανθρώπους που κοιμούνται λιγότερο μέσα στην εβδομάδα, η μέτρια αναπλήρωση φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερη πιθανότητα υπέρτασης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα ανάλυση, όμως, δίνει μια πιο ήπια εκδοχή αυτής της συμβουλής: λίγος επιπλέον ύπνος το Σαββατοκύριακο μπορεί τελικά να μην είναι κακή ιδέα. Αντίθετα, σε ανθρώπους που κοιμούνται λιγότερο μέσα στην εβδομάδα, η μέτρια αναπλήρωση φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερη πιθανότητα υπέρτασης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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