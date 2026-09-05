Τελικά δεν πειράζει να κοιμόμαστε λίγο παραπάνω το Σαββατοκύριακο – Οι ειδικοί εξηγούν πού μας κάνει καλό
YGEIAMOU.GR
Υπέρταση Ύπνος Καρδιά

Τελικά δεν πειράζει να κοιμόμαστε λίγο παραπάνω το Σαββατοκύριακο – Οι ειδικοί εξηγούν πού μας κάνει καλό

Ανάλυση σε 40.000 ενήλικες δείχνει ότι λίγος επιπλέον ύπνος το Σαββατοκύριακο μετά από μια κουραστική εβδομάδα συνδέεται με χαμηλότερη πιθανότητα υπέρτασης - Η «ιδανική διάρκεια»

Τελικά δεν πειράζει να κοιμόμαστε λίγο παραπάνω το Σαββατοκύριακο – Οι ειδικοί εξηγούν πού μας κάνει καλό
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Για χρόνια, οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι το να «αναπληρώνουμε» τον χαμένο ύπνο το Σαββατοκύριακο δεν είναι η ιδανική λύση. Το σταθερό πρόγραμμα θεωρείται ένας από τους βασικούς κανόνες για την καλή λειτουργία του οργανισμού, καθώς οι μεγάλες αποκλίσεις μπορούν να απορρυθμίσουν το εσωτερικό μας ρολόι.

Νέα ανάλυση, όμως, δίνει μια πιο ήπια εκδοχή αυτής της συμβουλής: λίγος επιπλέον ύπνος το Σαββατοκύριακο μπορεί τελικά να μην είναι κακή ιδέα. Αντίθετα, σε ανθρώπους που κοιμούνται λιγότερο μέσα στην εβδομάδα, η μέτρια αναπλήρωση φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερη πιθανότητα υπέρτασης.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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