Πόσα φλιτζάνια καφέ προφυλάσσουν την καρδιά – Νέα έρευνα αποκαλύπτει
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Πόσα φλιτζάνια καφέ προφυλάσσουν την καρδιά – Νέα έρευνα αποκαλύπτει

Νέα επιστημονική ανακοίνωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας συνδέει τον σκέτο καφέ με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων

Πόσα φλιτζάνια καφέ προφυλάσσουν την καρδιά – Νέα έρευνα αποκαλύπτει
ygeiamou.gr team
Η κατανάλωση έως και 400 mg καφεΐνης ημερησίως, που αντιστοιχεί σε έως και πέντε φλιτζάνια καφέ, είναι ασφαλής για τους περισσότερους ενήλικες και σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως επισημαίνει η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία σε νέα επιστημονική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Circulation.

Η νέα επιστημονική ανακοίνωση συνοψίζει τα πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με την επίδραση του καφέ με καφεΐνη στην υπέρταση, τη χοληστερόλη, τον διαβήτη τύπου 2, τη στεφανιαία νόσο, το εγκεφαλικό επεισόδιο, την καρδιακή ανεπάρκεια, την κολπική μαρμαρυγή και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις.

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ygeiamou.gr team
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