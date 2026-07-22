Πίεση: Το νόστιμο «βασιλικό» φρούτο που τη ρίχνει χαμηλά
Πίεση: Το νόστιμο «βασιλικό» φρούτο που τη ρίχνει χαμηλά
Πλούσια σε κάλιο και φυτικές ίνες, αυτά τα φρούτα υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία και συμβάλλουν στον καλύτερο έλεγχο της όρεξης
Γλυκά, ζουμερά και ιδιαίτερα θρεπτικά, τα σύκα αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φρούτα του ελληνικού καλοκαιριού. Πέρα από τη μοναδική τους γεύση, προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.
Το σχήμα τους είναι συνήθως σφαιρικό ή αχλαδόμορφο, ενώ το χρώμα της φλούδας τους διαφέρει ανάλογα με την ποικιλία, από κίτρινο και πράσινο έως βαθύ μοβ. Η σάρκα τους είναι μαλακή και γλυκιά, με αποχρώσεις που κυμαίνονται από ανοιχτό ροζ μέχρι σκούρο κόκκινο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το σχήμα τους είναι συνήθως σφαιρικό ή αχλαδόμορφο, ενώ το χρώμα της φλούδας τους διαφέρει ανάλογα με την ποικιλία, από κίτρινο και πράσινο έως βαθύ μοβ. Η σάρκα τους είναι μαλακή και γλυκιά, με αποχρώσεις που κυμαίνονται από ανοιχτό ροζ μέχρι σκούρο κόκκινο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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