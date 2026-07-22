Λιγότερο καθισιό, περισσότερη κίνηση – Το «μυστικό» για μια ομαλή κύηση
Λιγότερο καθισιό, περισσότερη κίνηση – Το «μυστικό» για μια ομαλή κύηση
Η ήπια καθημερινή δραστηριότητα, όπως το περπάτημα και οι μικρές μετακινήσεις μέσα στην ημέρα, φαίνεται να στηρίζει την έκβαση της εγκυμοσύνης - Η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, εξηγεί
Η σωματική δραστηριότητα αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της υγιούς κύησης, καθώς συνδέεται με καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο, περιορισμό της υπερβολικής αύξησης του σωματικού βάρους και χαμηλότερο κίνδυνο επιπλοκών, όπως ο διαβήτης κύησης και οι υπερτασικές διαταραχές. Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες οδηγίες εστίαζαν κυρίως στη μέτρια ή έντονη άσκηση. Ωστόσο, μια νέα προοπτική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό JAMA αναδεικνύει ότι ένας εξίσου σημαντικός –και ίσως περισσότερο εφικτός– στόχος είναι η μείωση της καθιστικής συμπεριφοράς και η ενίσχυση της ήπιας καθημερινής κίνησης.
Στη μελέτη συμμετείχαν 470 έγκυες γυναίκες, οι οποίες εντάχθηκαν πριν από τη 13η εβδομάδα κύησης και παρακολουθήθηκαν έως τον τοκετό. Η φυσική τους δραστηριότητα αξιολογήθηκε αντικειμενικά με επιταχυνσιόμετρο τοποθετημένο στον μηρό σε κάθε τρίμηνο της κύησης, επιτρέποντας ακριβή καταγραφή του χρόνου καθιστικής ζωής, της φυσικής δραστηριότητας χαμηλής έντασης και του αριθμού των ημερήσιων βημάτων. Ως σύνθετο τελικό καταληκτικό σημείο ορίστηκαν οι δυσμενείς εκβάσεις της κύησης, συμπεριλαμβανομένων των υπερτασικών διαταραχών, του διαβήτη κύησης, του πρόωρου τοκετού και της γέννησης νεογνού μικρού για την ηλικία κύησης.
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Στη μελέτη συμμετείχαν 470 έγκυες γυναίκες, οι οποίες εντάχθηκαν πριν από τη 13η εβδομάδα κύησης και παρακολουθήθηκαν έως τον τοκετό. Η φυσική τους δραστηριότητα αξιολογήθηκε αντικειμενικά με επιταχυνσιόμετρο τοποθετημένο στον μηρό σε κάθε τρίμηνο της κύησης, επιτρέποντας ακριβή καταγραφή του χρόνου καθιστικής ζωής, της φυσικής δραστηριότητας χαμηλής έντασης και του αριθμού των ημερήσιων βημάτων. Ως σύνθετο τελικό καταληκτικό σημείο ορίστηκαν οι δυσμενείς εκβάσεις της κύησης, συμπεριλαμβανομένων των υπερτασικών διαταραχών, του διαβήτη κύησης, του πρόωρου τοκετού και της γέννησης νεογνού μικρού για την ηλικία κύησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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