Λιγότερο καθισιό, περισσότερη κίνηση – Το «μυστικό» για μια ομαλή κύηση

Η ήπια καθημερινή δραστηριότητα, όπως το περπάτημα και οι μικρές μετακινήσεις μέσα στην ημέρα, φαίνεται να στηρίζει την έκβαση της εγκυμοσύνης - Η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, εξηγεί