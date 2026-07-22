Νέα έρευνα καταγράφει τις ανάγκες φροντίδας των πασχόντων με άνοια στην Ελλάδα
YGEIAMOU.GR
Άνοια Εταιρεία Alzheimer Αθηνών Νόσος Αλτσχάιμερ Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)

Νέα έρευνα καταγράφει τις ανάγκες φροντίδας των πασχόντων με άνοια στην Ελλάδα

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλούν άτομα που ζουν με άνοια και τις οικογένειές τους να μοιραστούν ανώνυμα την εμπειρία τους

Νέα έρευνα καταγράφει τις ανάγκες φροντίδας των πασχόντων με άνοια στην Ελλάδα
ygeiamou.gr team
Πόση υποστήριξη χρειάζεται στην καθημερινότητά του ένας άνθρωπος που ζει με άνοια; Λαμβάνει συστηματική παρακολούθηση και φροντίδα ή η οικογένειά του καλείται να διαχειριστεί μόνη της τις αυξανόμενες ανάγκες;

Αυτές είναι ορισμένες από τις κρίσιμες πτυχές που επιχειρεί να καταγράψει νέα έρευνα της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), στο πλαίσιο του έργου Health-IQ.

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ygeiamou.gr team
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