Νέα έρευνα καταγράφει τις ανάγκες φροντίδας των πασχόντων με άνοια στην Ελλάδα
Νέα έρευνα καταγράφει τις ανάγκες φροντίδας των πασχόντων με άνοια στην Ελλάδα
Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλούν άτομα που ζουν με άνοια και τις οικογένειές τους να μοιραστούν ανώνυμα την εμπειρία τους
Πόση υποστήριξη χρειάζεται στην καθημερινότητά του ένας άνθρωπος που ζει με άνοια; Λαμβάνει συστηματική παρακολούθηση και φροντίδα ή η οικογένειά του καλείται να διαχειριστεί μόνη της τις αυξανόμενες ανάγκες;
Αυτές είναι ορισμένες από τις κρίσιμες πτυχές που επιχειρεί να καταγράψει νέα έρευνα της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), στο πλαίσιο του έργου Health-IQ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτές είναι ορισμένες από τις κρίσιμες πτυχές που επιχειρεί να καταγράψει νέα έρευνα της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), στο πλαίσιο του έργου Health-IQ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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