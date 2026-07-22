Νέα έρευνα καταγράφει τις ανάγκες φροντίδας των πασχόντων με άνοια στην Ελλάδα

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλούν άτομα που ζουν με άνοια και τις οικογένειές τους να μοιραστούν ανώνυμα την εμπειρία τους