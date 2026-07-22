Σύνδρομο Sjögren: Η «αόρατη» νόσος που οι ασθενείς παλεύουν να εξηγήσουν
YGEIAMOU.GR
Ξηροστομία Όραση Παγκόσμια ημέρα Σύνδρομο Sjögren

Σύνδρομο Sjögren: Η «αόρατη» νόσος που οι ασθενείς παλεύουν να εξηγήσουν

Το σύνδρομο Sjögren είναι μια χρόνια, συστηματική αυτοάνοση νόσος, κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται κυρίως στους αδένες που παράγουν υγρά, αλλά μπορεί να επηρεάσει και άλλα όργανα ή συστήματα του σώματος

Σύνδρομο Sjögren: Η «αόρατη» νόσος που οι ασθενείς παλεύουν να εξηγήσουν
ygeiamou.gr team
«Δεν με πιστεύουν». Αυτή είναι μία από τις πιο συχνές εμπειρίες που περιγράφουν οι άνθρωποι που ζουν με τη νόσο Sjögren, όταν μιλούν για τον πόνο, την εξουθενωτική κόπωση και τις υπόλοιπες επιπτώσεις μιας ασθένειας που δεν είναι πάντοτε ορατή στους γύρω τους.

Με κεντρικό μήνυμα «Κανείς δεν ακούει» (#NobodyListens), η Sjögren Europe πραγματοποιεί σε όλη τη διάρκεια του Ιουλίου πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Sjögren στις 23 Ιουλίου. Στην Ελλάδα συμμετέχει η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), ιδρυτικό μέλος της ευρωπαϊκής οργάνωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης