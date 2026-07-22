Σύνδρομο Sjögren: Η «αόρατη» νόσος που οι ασθενείς παλεύουν να εξηγήσουν
Σύνδρομο Sjögren: Η «αόρατη» νόσος που οι ασθενείς παλεύουν να εξηγήσουν
Το σύνδρομο Sjögren είναι μια χρόνια, συστηματική αυτοάνοση νόσος, κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται κυρίως στους αδένες που παράγουν υγρά, αλλά μπορεί να επηρεάσει και άλλα όργανα ή συστήματα του σώματος
«Δεν με πιστεύουν». Αυτή είναι μία από τις πιο συχνές εμπειρίες που περιγράφουν οι άνθρωποι που ζουν με τη νόσο Sjögren, όταν μιλούν για τον πόνο, την εξουθενωτική κόπωση και τις υπόλοιπες επιπτώσεις μιας ασθένειας που δεν είναι πάντοτε ορατή στους γύρω τους.
Με κεντρικό μήνυμα «Κανείς δεν ακούει» (#NobodyListens), η Sjögren Europe πραγματοποιεί σε όλη τη διάρκεια του Ιουλίου πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Sjögren στις 23 Ιουλίου. Στην Ελλάδα συμμετέχει η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), ιδρυτικό μέλος της ευρωπαϊκής οργάνωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με κεντρικό μήνυμα «Κανείς δεν ακούει» (#NobodyListens), η Sjögren Europe πραγματοποιεί σε όλη τη διάρκεια του Ιουλίου πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Sjögren στις 23 Ιουλίου. Στην Ελλάδα συμμετέχει η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), ιδρυτικό μέλος της ευρωπαϊκής οργάνωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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