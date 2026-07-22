Σύνδρομο Sjögren: Η «αόρατη» νόσος που οι ασθενείς παλεύουν να εξηγήσουν

Το σύνδρομο Sjögren είναι μια χρόνια, συστηματική αυτοάνοση νόσος, κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται κυρίως στους αδένες που παράγουν υγρά, αλλά μπορεί να επηρεάσει και άλλα όργανα ή συστήματα του σώματος