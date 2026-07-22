Άνοιξαν οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure 2026
Άνοιξαν οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure 2026
Η μεγάλη διοργάνωση κατά του καρκίνου του μαστού επιστρέφει στις 3 και 4 Οκτωβρίου, με δυνατότητα συμμετοχής στην Αθήνα ή εξ αποστάσεως από κάθε σημείο της Ελλάδας
Οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure 2026 άνοιξαν, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές και κοινωνικές διοργανώσεις ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.
Το Greece Race for the Cure επιστρέφει για 18η χρονιά, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, με μια σημαντική αλλαγή: για πρώτη φορά, η αφετηρία της διοργάνωσης θα βρίσκεται στο Πεδίον του Άρεως.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το Greece Race for the Cure επιστρέφει για 18η χρονιά, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, με μια σημαντική αλλαγή: για πρώτη φορά, η αφετηρία της διοργάνωσης θα βρίσκεται στο Πεδίον του Άρεως.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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