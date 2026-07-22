Άνοιξαν οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure 2026
YGEIAMOU.GR
Digital Greece Race for the Cure Καρκίνος Μαστού

Άνοιξαν οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure 2026

Η μεγάλη διοργάνωση κατά του καρκίνου του μαστού επιστρέφει στις 3 και 4 Οκτωβρίου, με δυνατότητα συμμετοχής στην Αθήνα ή εξ αποστάσεως από κάθε σημείο της Ελλάδας

Άνοιξαν οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure 2026
ygeiamou.gr team
Οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure 2026 άνοιξαν, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές και κοινωνικές διοργανώσεις ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.

Το Greece Race for the Cure επιστρέφει για 18η χρονιά, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, με μια σημαντική αλλαγή: για πρώτη φορά, η αφετηρία της διοργάνωσης θα βρίσκεται στο Πεδίον του Άρεως.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης