Άνοιξαν οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure 2026

Η μεγάλη διοργάνωση κατά του καρκίνου του μαστού επιστρέφει στις 3 και 4 Οκτωβρίου, με δυνατότητα συμμετοχής στην Αθήνα ή εξ αποστάσεως από κάθε σημείο της Ελλάδας