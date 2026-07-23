Michael Oberreiter: Οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται Ευρώπη και Ελλάδα για ταχύτερη πρόσβαση στην καινοτομία

Το ελληνικό κράτος πρέπει να προσαρμόσει τη δημόσια χρηματοδότηση για τα φάρμακα στις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού και να οικοδομήσει έναν ευέλικτο μηχανισμό εγκρίσεων για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, σύμφωνα με τον επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της Roche, κ. Michael Oberreiter