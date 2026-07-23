Michael Oberreiter: Οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται Ευρώπη και Ελλάδα για ταχύτερη πρόσβαση στην καινοτομία
Michael Oberreiter: Οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται Ευρώπη και Ελλάδα για ταχύτερη πρόσβαση στην καινοτομία
Το ελληνικό κράτος πρέπει να προσαρμόσει τη δημόσια χρηματοδότηση για τα φάρμακα στις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού και να οικοδομήσει έναν ευέλικτο μηχανισμό εγκρίσεων για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, σύμφωνα με τον επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της Roche, κ. Michael Oberreiter
Τις άμεσες κινήσεις που χρειάζεται η Ευρώπη προκειμένου να προσελκύσει ξανά επενδύσεις στον τομέα της Υγείας, τους τρόπους για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της φαρμακευτικής καινοτομίας, καθώς και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να επιταχυνθεί η πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες αναλύει ο κ. Michael Oberreiter, επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της εταιρείας Roche, με συνέντευξή του στο ygeiamou.gr.
«Βρισκόμαστε σε ένα πραγματικά κρίσιμο σημείο καμπής για την Ευρώπη. Τα τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρείται μια σταθερή φθίνουσα πορεία στην ικανότητά μας να προσελκύουμε επενδύσεις στον τομέα της υγείας σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η επιστήμη μας. H Ευρώπη διενεργεί έρευνα παγκόσμιας κλάσης και διαθέτει λαμπρά μυαλά. Το πρόβλημα έγκειται στην ταχύτητα και τη νοοτροπία μας. Έχουμε ένα κατακερματισμένο ρυθμιστικό σύστημα που καθυστερεί να εγκρίνει νέες τεχνολογίες, ενώ εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε την υγειονομική περίθαλψη ως ένα βραχυπρόθεσμο κόστος που πρέπει να περικοπεί, αντί για μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Πρόκειται για ένα απλό σφάλμα κατηγοριοποίησης που στρεβλώνει όλα όσα ακολουθούν.
Οι κυβερνήσεις συχνά βλέπουν μόνο τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, αλλά οι κοινωνίες ζουν με τις συνέπειες για δεκαετίες. Λόγω αυτής της διστακτικότητας για δράση, τα επενδυτικά κεφάλαια και η ερευνητική δραστηριότητα κατευθύνονται σε άλλες αγορές, οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερη ταχύτητα και προβλεψιμότητα», σημειώνει.
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«Βρισκόμαστε σε ένα πραγματικά κρίσιμο σημείο καμπής για την Ευρώπη. Τα τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρείται μια σταθερή φθίνουσα πορεία στην ικανότητά μας να προσελκύουμε επενδύσεις στον τομέα της υγείας σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η επιστήμη μας. H Ευρώπη διενεργεί έρευνα παγκόσμιας κλάσης και διαθέτει λαμπρά μυαλά. Το πρόβλημα έγκειται στην ταχύτητα και τη νοοτροπία μας. Έχουμε ένα κατακερματισμένο ρυθμιστικό σύστημα που καθυστερεί να εγκρίνει νέες τεχνολογίες, ενώ εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε την υγειονομική περίθαλψη ως ένα βραχυπρόθεσμο κόστος που πρέπει να περικοπεί, αντί για μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Πρόκειται για ένα απλό σφάλμα κατηγοριοποίησης που στρεβλώνει όλα όσα ακολουθούν.
Οι κυβερνήσεις συχνά βλέπουν μόνο τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, αλλά οι κοινωνίες ζουν με τις συνέπειες για δεκαετίες. Λόγω αυτής της διστακτικότητας για δράση, τα επενδυτικά κεφάλαια και η ερευνητική δραστηριότητα κατευθύνονται σε άλλες αγορές, οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερη ταχύτητα και προβλεψιμότητα», σημειώνει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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