Πόσο κινδυνεύουν όσοι μένουν κοντά σε πρατήρια καυσίμων – Έρευνα αποκαλύπτει

Οι εκπομπές βενζολίου κατά τον ανεφοδιασμό και τη μεταφορά καυσίμων προβληματίζουν τους επιστήμονες – Τι έδειξε μελέτη για κατοικίες σε απόσταση μικρότερη των 250 μέτρων