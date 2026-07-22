Πόσο κινδυνεύουν όσοι μένουν κοντά σε πρατήρια καυσίμων – Έρευνα αποκαλύπτει
Πόσο κινδυνεύουν όσοι μένουν κοντά σε πρατήρια καυσίμων – Έρευνα αποκαλύπτει
Οι εκπομπές βενζολίου κατά τον ανεφοδιασμό και τη μεταφορά καυσίμων προβληματίζουν τους επιστήμονες – Τι έδειξε μελέτη για κατοικίες σε απόσταση μικρότερη των 250 μέτρων
Η κατοικία κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων μπορεί να σημαίνει καθημερινή έκθεση σε ρύπους που απελευθερώνονται κατά τον ανεφοδιασμό των οχημάτων και την πλήρωση των δεξαμενών. Το ερώτημα κατά πόσο αυτές οι εκπομπές μπορούν να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την υγεία των κατοίκων απασχολεί όλο και περισσότερο την επιστημονική κοινότητα.
Νέα μελέτη στρέφει το ενδιαφέρον στις οικογένειες που ζουν σε μικρή απόσταση από πρατήρια υγρών καυσίμων, καταγράφοντας αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στα παιδιά. Η συσχέτιση ήταν εντονότερη όσο μειωνόταν η απόσταση ανάμεσα στην κατοικία και το πρατήριο καυσίμων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα μελέτη στρέφει το ενδιαφέρον στις οικογένειες που ζουν σε μικρή απόσταση από πρατήρια υγρών καυσίμων, καταγράφοντας αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στα παιδιά. Η συσχέτιση ήταν εντονότερη όσο μειωνόταν η απόσταση ανάμεσα στην κατοικία και το πρατήριο καυσίμων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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