Botox και υαλουρονικό: Αντιδράσεις στον ιατρικό κλάδο με τη νέα απόφαση του Υπουργείου Υγείας – Ποιοι γιατροί θα εκτελούν ενέσιμες θεραπείες
YGEIAMOU.GR
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Botox και υαλουρονικό: Αντιδράσεις στον ιατρικό κλάδο με τη νέα απόφαση του Υπουργείου Υγείας – Ποιοι γιατροί θα εκτελούν ενέσιμες θεραπείες

Η νέα υπουργική απόφαση περιορίζει τη διενέργεια ενέσιμων αισθητικών πράξεων σε τρεις ιατρικές ειδικότητες, ανατρέποντας το ευρύτερο πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια

Botox και υαλουρονικό: Αντιδράσεις στον ιατρικό κλάδο με τη νέα απόφαση του Υπουργείου Υγείας – Ποιοι γιατροί θα εκτελούν ενέσιμες θεραπείες
ygeiamou.gr team
Νέα ένταση προκαλεί στον χώρο της αισθητικής ιατρικής η απόφαση του υπουργείου Υγείας να καθορίσει εκ νέου ποιοι γιατροί έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν θεραπείες με βοτουλινική τοξίνη και υαλουρονικό οξύ για αισθητικούς σκοπούς.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη και στην Ελλάδα, βρίσκονται εδώ και καιρό στο επίκεντρο μιας ευρύτερης συζήτησης για τα όρια των ιατρικών ειδικοτήτων, την επάρκεια της εκπαίδευσης και την ασφάλεια των ασθενών.

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ygeiamou.gr team
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