Καλοκαιρινές δοκιμές στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση του ΕΣΥ – Πότε ξεκινά η πλήρης λειτουργία

Η μετάβαση των δημόσιων νοσοκομείων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στη φαρμακευτική πολιτική των τελευταίων ετών