Καλοκαιρινές δοκιμές στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση του ΕΣΥ – Πότε ξεκινά η πλήρης λειτουργία
YGEIAMOU.GR
Δημόσια νοσοκομεία Ηλεκτρονική συνταγογράφηση Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Υπουργείο Υγείας Φαρμακευτική δαπάνη

Καλοκαιρινές δοκιμές στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση του ΕΣΥ – Πότε ξεκινά η πλήρης λειτουργία

Η μετάβαση των δημόσιων νοσοκομείων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στη φαρμακευτική πολιτική των τελευταίων ετών

Καλοκαιρινές δοκιμές στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση του ΕΣΥ – Πότε ξεκινά η πλήρης λειτουργία
Τότα Καρλατήρα
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Το σημαντικό αυτό έργο, που υλοποιείται με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρώνεται και παραδίδεται στις 31 Ιουλίου όπως προβλέπεται στη σχετική σύμβαση, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη λειτουργία του ΕΣΥ αναφορικά με τη φαρμακευτική πολιτική. Για πρώτη φορά, το Υπουργείο Υγείας θα μπορεί να παρακολουθεί τη χορήγηση κάθε νοσοκομειακού φαρμάκου, ανά νοσοκομείο, κλινική, διάγνωση και θεράποντα ιατρό.

Ο επόμενος μήνας θα είναι μήνας δοκιμαστικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Υγείας και της ΗΔΥΚΑ, από τον Σεπτέμβριο αναμένεται το σύστημα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία, με φίλτρα και κανόνες όπως ακριβώς ισχύει για τη συνταγογράφηση φαρμάκων στα ιδιωτικά ιατρεία.

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Τότα Καρλατήρα
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