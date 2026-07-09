Πολλαπλή σκλήρυνση: Μελέτη φέρνει στο προσκήνιο αποτελεσματική θεραπεία χαμηλότερου κόστους
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Iός Epstein-Barr (EBV) Πολλαπλή Σκλήρυνση

Πολλαπλή σκλήρυνση: Μελέτη φέρνει στο προσκήνιο αποτελεσματική θεραπεία χαμηλότερου κόστους

Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης φέρνει νορβηγο-σουηδική μελέτη, δείχνοντας την αποτελεσματικότητα της ριτουξιμάμπης

Πολλαπλή σκλήρυνση: Μελέτη φέρνει στο προσκήνιο αποτελεσματική θεραπεία χαμηλότερου κόστους
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Νέα δεδομένα στη θεραπεία της υποτροπιάζουσας πολλαπλής σκλήρυνσης φέρνει νορβηγο-σουηδική μελέτη, δείχνοντας ότι η ριτουξιμάμπη (μονοκλωνικό αντίσωμα) μια θεραπεία χαμηλότερου κόστους που μειώνει τα Β-κύτταρα, μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με εκείνη της οκρελιζουμάμπης.

Συγκεκριμένα, η ανάλυση OVERLORD-MS, που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine, είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, άμεση συγκριτική δοκιμή των δύο θεραπειών σε πρώιμη φάση της νόσου.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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