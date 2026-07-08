Θα μείνετε μαζί; Υπάρχει τρόπος να δείτε αν θα πετύχει η συγκατοίκηση
Θα μείνετε μαζί; Υπάρχει τρόπος να δείτε αν θα πετύχει η συγκατοίκηση
Δεν είναι η συγκατοίκηση που καθορίζει την πορεία μιας σχέσης, αλλά οι λόγοι που οδηγούν ένα ζευγάρι να κάνει αυτό το βήμα. Ένας καθηγητής ψυχολογίας εξηγεί, αναλύοντας τα αποτελέσματα νεότερης μελέτης
Για πολλά ζευγάρια, η συγκατοίκηση αποτελεί πλέον ένα φυσικό στάδιο της σχέσης, πριν από τον γάμο είτε ανεξάρτητα από αυτόν. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τη θεωρούν ένα είδος «δοκιμής» πριν από τη δέσμευση, πιστεύοντας ότι η κοινή καθημερινότητα θα δείξει αν η σχέση έχει προοπτικές. Εκτός αυτού, πρόκειται και για μια οικονομική λύση, όσο το κόστος της ζωής συνεχίζει να αυξάνεται επικίνδυνα.
Παρόλα αυτά, τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Δεν είναι η συγκατοίκηση από μόνη της που επηρεάζει την εξέλιξη μιας σχέσης, αλλά κυρίως οι λόγοι για τους οποίους ένα ζευγάρι αποφασίζει να ζήσει μαζί. Ο Noam Shpancer, καθηγητής ψυχολογίας, αναλύει σε άρθρο του στο Psychology Today τα αποτελέσματα μελέτης που αναδεικνύουν αυτούς τους λόγους και τι μετράει τελικά περισσότερο.
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Παρόλα αυτά, τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Δεν είναι η συγκατοίκηση από μόνη της που επηρεάζει την εξέλιξη μιας σχέσης, αλλά κυρίως οι λόγοι για τους οποίους ένα ζευγάρι αποφασίζει να ζήσει μαζί. Ο Noam Shpancer, καθηγητής ψυχολογίας, αναλύει σε άρθρο του στο Psychology Today τα αποτελέσματα μελέτης που αναδεικνύουν αυτούς τους λόγους και τι μετράει τελικά περισσότερο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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