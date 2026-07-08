Θα μείνετε μαζί; Υπάρχει τρόπος να δείτε αν θα πετύχει η συγκατοίκηση

Δεν είναι η συγκατοίκηση που καθορίζει την πορεία μιας σχέσης, αλλά οι λόγοι που οδηγούν ένα ζευγάρι να κάνει αυτό το βήμα. Ένας καθηγητής ψυχολογίας εξηγεί, αναλύοντας τα αποτελέσματα νεότερης μελέτης