Τα νέα περιστατικά καρκίνου αναμένεται να διπλασιαστούν μέχρι το 2050 – «Καμπανάκι» ΠΟΥ

Ο καρκίνος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις υγείας, με εκατομμύρια νέα περιστατικά και θανάτους κάθε χρόνο - Ο ΠΟΥ τονίζει την ανάγκη για ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ενίσχυση της πρόληψης, έγκαιρη διάγνωση και ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα για όλους