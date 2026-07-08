Τα νέα περιστατικά καρκίνου αναμένεται να διπλασιαστούν μέχρι το 2050 – «Καμπανάκι» ΠΟΥ
Τα νέα περιστατικά καρκίνου αναμένεται να διπλασιαστούν μέχρι το 2050 – «Καμπανάκι» ΠΟΥ
Ο καρκίνος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις υγείας, με εκατομμύρια νέα περιστατικά και θανάτους κάθε χρόνο - Ο ΠΟΥ τονίζει την ανάγκη για ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ενίσχυση της πρόληψης, έγκαιρη διάγνωση και ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα για όλους
Εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν το σωματικό, συναισθηματικό και οικονομικό κόστος του καρκίνου, μιας νόσου που προκαλεί περισσότερους από 26.000 θανάτους κάθε ημέρα, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Με εκτιμώμενα 20,6 εκατομμύρια νέα περιστατικά και σχεδόν 10 εκατομμύρια θανάτους ετησίως, ο καρκίνος παραμένει η δεύτερη κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Η αντιστροφή αυτής της τάσης θα απαιτήσει μια θεμελιώδη στροφή προς μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες υγείας και στις βιωμένες εμπειρίες των ανθρώπων και των κοινοτήτων που επηρεάζονται. Χωρίς επείγουσα δράση, τα ετήσια περιστατικά καρκίνου προβλέπεται να αυξηθούν σε σχεδόν 35 εκατομμύρια έως το 2050.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η αντιστροφή αυτής της τάσης θα απαιτήσει μια θεμελιώδη στροφή προς μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες υγείας και στις βιωμένες εμπειρίες των ανθρώπων και των κοινοτήτων που επηρεάζονται. Χωρίς επείγουσα δράση, τα ετήσια περιστατικά καρκίνου προβλέπεται να αυξηθούν σε σχεδόν 35 εκατομμύρια έως το 2050.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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