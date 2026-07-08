Ο εμβολιασμός για τον HPV δεν αφορά μόνο κορίτσια – Οι 3 τύποι καρκίνου από τους οποίους προστατεύει τα αγόρια
YGEIAMOU.GR
Εμβόλιο HPV Καρκίνος Τραχήλου της Μήτρας Καρκίνος Στοματοφάρυγγα HPV Αγόρια Κορίτσια

Ο εμβολιασμός για τον HPV δεν αφορά μόνο κορίτσια – Οι 3 τύποι καρκίνου από τους οποίους προστατεύει τα αγόρια

Ο εμβολιασμός κατά του HPV δεν αφορά μόνο στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε κορίτσια, αλλά και την προστασία των αγοριών από τουλάχιστον τρεις τύπους καρκίνου που συνδέονται με τον ιό

Ο εμβολιασμός για τον HPV δεν αφορά μόνο κορίτσια – Οι 3 τύποι καρκίνου από τους οποίους προστατεύει τα αγόρια
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ιστορικό ορόσημο για την πρόληψη του καρκίνου αποτελεί το εμβόλιο κατά του HPV, καθώς νέα πληθυσμιακή ανάλυση από την Αγγλία κατέγραψε μηδενικούς θανάτους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες ηλικίας 20-24 ετών κατά την πενταετία 2020-2024.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό The Lancet, αφορούν τις πρώτες γενιές γυναικών που εμβολιάστηκαν συστηματικά κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) στη σχολική ηλικία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, από την έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού έχουν ήδη αποτραπεί περίπου 200 θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στην Αγγλία.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης