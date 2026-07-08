Ο εμβολιασμός για τον HPV δεν αφορά μόνο κορίτσια – Οι 3 τύποι καρκίνου από τους οποίους προστατεύει τα αγόρια
Ο εμβολιασμός για τον HPV δεν αφορά μόνο κορίτσια – Οι 3 τύποι καρκίνου από τους οποίους προστατεύει τα αγόρια
Ο εμβολιασμός κατά του HPV δεν αφορά μόνο στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε κορίτσια, αλλά και την προστασία των αγοριών από τουλάχιστον τρεις τύπους καρκίνου που συνδέονται με τον ιό
Ιστορικό ορόσημο για την πρόληψη του καρκίνου αποτελεί το εμβόλιο κατά του HPV, καθώς νέα πληθυσμιακή ανάλυση από την Αγγλία κατέγραψε μηδενικούς θανάτους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες ηλικίας 20-24 ετών κατά την πενταετία 2020-2024.
Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό The Lancet, αφορούν τις πρώτες γενιές γυναικών που εμβολιάστηκαν συστηματικά κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) στη σχολική ηλικία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, από την έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού έχουν ήδη αποτραπεί περίπου 200 θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στην Αγγλία.
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Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό The Lancet, αφορούν τις πρώτες γενιές γυναικών που εμβολιάστηκαν συστηματικά κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) στη σχολική ηλικία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, από την έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού έχουν ήδη αποτραπεί περίπου 200 θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στην Αγγλία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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