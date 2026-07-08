Ο εμβολιασμός για τον HPV δεν αφορά μόνο κορίτσια – Οι 3 τύποι καρκίνου από τους οποίους προστατεύει τα αγόρια

Ο εμβολιασμός κατά του HPV δεν αφορά μόνο στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε κορίτσια, αλλά και την προστασία των αγοριών από τουλάχιστον τρεις τύπους καρκίνου που συνδέονται με τον ιό