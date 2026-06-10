Μουντιάλ: Ιδανικές συνθήκες για τη διασπορά επικίνδυνων λοιμώξεων – Ποιες ανησυχούν τους ειδικούς
Μουντιάλ: Ιδανικές συνθήκες για τη διασπορά επικίνδυνων λοιμώξεων – Ποιες ανησυχούν τους ειδικούς
Εκατομμύρια φίλαθλοι θα ταξιδέψουν σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τη διασπορά μεταδοτικών νοσημάτων
Εικόνες από αεροδρόμια με αυξημένη κίνηση, κατάμεστα στάδια, μπαρ γεμάτα φιλάθλους και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που κατακλύζονται από κόσμο αναμένεται να κυριαρχήσουν από τις 11 Ιουνίου, όταν ξεκινήσει το Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Εκατομμύρια φίλαθλοι από κάθε γωνιά του πλανήτη θα βρεθούν στις τρεις χώρες για να παρακολουθήσουν τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Για τους ειδικούς στη δημόσια υγεία, ωστόσο, η παγκόσμια αυτή «συνάντηση» πληθυσμών αποτελεί και μία δοκιμασία για τα συστήματα επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο άρθρο του στο The Conversation ο Andrés Henao, αναπληρωτή καθηγητή Ιατρικής και Λοιμωδών Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Anschutz, τα αθλητικά γεγονότα τέτοιου μεγέθους σπάνια οδηγούν σε μεγάλες επιδημίες, ωστόσο δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την εξάπλωση λοιμώξεων και δοκιμάζουν την ετοιμότητα των υγειονομικών αρχών.
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Εκατομμύρια φίλαθλοι από κάθε γωνιά του πλανήτη θα βρεθούν στις τρεις χώρες για να παρακολουθήσουν τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Για τους ειδικούς στη δημόσια υγεία, ωστόσο, η παγκόσμια αυτή «συνάντηση» πληθυσμών αποτελεί και μία δοκιμασία για τα συστήματα επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο άρθρο του στο The Conversation ο Andrés Henao, αναπληρωτή καθηγητή Ιατρικής και Λοιμωδών Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Anschutz, τα αθλητικά γεγονότα τέτοιου μεγέθους σπάνια οδηγούν σε μεγάλες επιδημίες, ωστόσο δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την εξάπλωση λοιμώξεων και δοκιμάζουν την ετοιμότητα των υγειονομικών αρχών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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