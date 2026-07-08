Γυαλιά ηλίου: Όλα τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές ασφάλειας για να τα επιλέξετε σωστά
Γυαλιά ηλίου: Όλα τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές ασφάλειας για να τα επιλέξετε σωστά
Η χρήση μη πιστοποιημένων γυαλιών που φέρουν απλώς σκούρους φακούς χωρίς επαρκή UV προστασία είναι πιο επικίνδυνη από το να μην φορά κάποιος καθόλου γυαλιά προειδοποιούν οι ειδικοί - Αναλυτικά οι προδιαγραφές
Τα γυαλιά ηλίου χαρακτηρίζονται ως ‘ιατρικές συσκευές’ (medical devices) και ως ‘ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός (personal protective equipment). Σκοπός τους είναι να προστατεύσουν τα μάτια από την επικίνδυνη υπεριώδη (UV) ακτινοβολία διασφαλίζοντας παράλληλα την οπτική ευκρίνεια και την αποτροπή μακροπρόθεσμων οφθαλμικών βλαβών.
Ως εκ τούτου οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας για την απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας και την προστασία της οφθαλμικής υγείας του πληθυσμού.
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Ως εκ τούτου οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας για την απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας και την προστασία της οφθαλμικής υγείας του πληθυσμού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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