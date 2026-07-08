Γυαλιά ηλίου: Όλα τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές ασφάλειας για να τα επιλέξετε σωστά

Η χρήση μη πιστοποιημένων γυαλιών που φέρουν απλώς σκούρους φακούς χωρίς επαρκή UV προστασία είναι πιο επικίνδυνη από το να μην φορά κάποιος καθόλου γυαλιά προειδοποιούν οι ειδικοί - Αναλυτικά οι προδιαγραφές