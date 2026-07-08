Σε ποια ηλικία είμαστε στα καλύτερά μας – Έρευνα δείχνει μετά τα 50
Σε ποια ηλικία είμαστε στα καλύτερά μας – Έρευνα δείχνει μετά τα 50
Πότε φτάνει ο άνθρωπος στο αποκορύφωμά του; Πρόσφατη μελέτη «δείχνει» την ηλικία που συνδυάζει γνώση, κρίση και εμπειρία
Υπάρχει μια ηλικία στην οποία ο άνθρωπος βρίσκεται πραγματικά στο αποκορύφωμά του; Η εύκολη απάντηση θα ήταν «στα νιάτα του». Τότε το σώμα είναι δυνατότερο, η σκέψη πιο γρήγορη και η μνήμη πιο ευέλικτη.
Η πραγματικότητα, όμως, φαίνεται να είναι πιο σύνθετη. Γιατί η ζωή δεν κερδίζεται μόνο με ταχύτητα. Κερδίζεται και με εμπειρία, ψυχραιμία, κρίση, γνώση και την ικανότητα να παίρνει κανείς (σωστές) αποφάσεις όταν τα πράγματα δεν είναι απλά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η πραγματικότητα, όμως, φαίνεται να είναι πιο σύνθετη. Γιατί η ζωή δεν κερδίζεται μόνο με ταχύτητα. Κερδίζεται και με εμπειρία, ψυχραιμία, κρίση, γνώση και την ικανότητα να παίρνει κανείς (σωστές) αποφάσεις όταν τα πράγματα δεν είναι απλά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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