Σε ποια ηλικία είμαστε στα καλύτερά μας – Έρευνα δείχνει μετά τα 50
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Σε ποια ηλικία είμαστε στα καλύτερά μας – Έρευνα δείχνει μετά τα 50

Πότε φτάνει ο άνθρωπος στο αποκορύφωμά του; Πρόσφατη μελέτη «δείχνει» την ηλικία που συνδυάζει γνώση, κρίση και εμπειρία

Σε ποια ηλικία είμαστε στα καλύτερά μας – Έρευνα δείχνει μετά τα 50
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Υπάρχει μια ηλικία στην οποία ο άνθρωπος βρίσκεται πραγματικά στο αποκορύφωμά του; Η εύκολη απάντηση θα ήταν «στα νιάτα του». Τότε το σώμα είναι δυνατότερο, η σκέψη πιο γρήγορη και η μνήμη πιο ευέλικτη.

Η πραγματικότητα, όμως, φαίνεται να είναι πιο σύνθετη. Γιατί η ζωή δεν κερδίζεται μόνο με ταχύτητα. Κερδίζεται και με εμπειρία, ψυχραιμία, κρίση, γνώση και την ικανότητα να παίρνει κανείς (σωστές) αποφάσεις όταν τα πράγματα δεν είναι απλά.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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