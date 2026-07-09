Πόσο καλά γνωρίζετε τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου σας; Γιατί πρέπει να είστε πλήρως ενημερωμένοι
YGEIAMOU.GR
Ασφάλιση Υγείας Ασφαλιστικά προγράμματα Ιδιωτική ασφάλιση

Πόσο καλά γνωρίζετε τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου σας; Γιατί πρέπει να είστε πλήρως ενημερωμένοι

Οι όροι, οι εξαιρέσεις και τα «ψιλά γράμματα» που συχνά οδηγούν σε παρεξηγήσεις μεταξύ ασφαλισμένων και εταιρειών

Πόσο καλά γνωρίζετε τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου σας; Γιατί πρέπει να είστε πλήρως ενημερωμένοι
Γιάννης Βερμισσώ
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που ανακύπτουν σήμερα στους κατόχους ασφαλιστικών προγραμμάτων είναι το ότι δεν γνωρίζουν με ακρίβεια σε τι και πώς τους καλύπτει το ασφαλιστικό πρόγραμμα που έχουν.

Διότι κάθε ασφάλιση -συνήθως- δεν καλύπτει τα πάντα ή ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ασφαλισμένος. Γι’ αυτό σε κάθε ασφαλιστικό συμβόλαιο υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις που καταγράφουν ό,τι είναι απαραίτητο για να γνωρίζει ο ασφαλισμένος και να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την ασφάλισή του.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Γιάννης Βερμισσώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης