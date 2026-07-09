Πόσο καλά γνωρίζετε τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου σας; Γιατί πρέπει να είστε πλήρως ενημερωμένοι
Πόσο καλά γνωρίζετε τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου σας; Γιατί πρέπει να είστε πλήρως ενημερωμένοι
Οι όροι, οι εξαιρέσεις και τα «ψιλά γράμματα» που συχνά οδηγούν σε παρεξηγήσεις μεταξύ ασφαλισμένων και εταιρειών
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που ανακύπτουν σήμερα στους κατόχους ασφαλιστικών προγραμμάτων είναι το ότι δεν γνωρίζουν με ακρίβεια σε τι και πώς τους καλύπτει το ασφαλιστικό πρόγραμμα που έχουν.
Διότι κάθε ασφάλιση -συνήθως- δεν καλύπτει τα πάντα ή ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ασφαλισμένος. Γι’ αυτό σε κάθε ασφαλιστικό συμβόλαιο υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις που καταγράφουν ό,τι είναι απαραίτητο για να γνωρίζει ο ασφαλισμένος και να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την ασφάλισή του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διότι κάθε ασφάλιση -συνήθως- δεν καλύπτει τα πάντα ή ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ασφαλισμένος. Γι’ αυτό σε κάθε ασφαλιστικό συμβόλαιο υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις που καταγράφουν ό,τι είναι απαραίτητο για να γνωρίζει ο ασφαλισμένος και να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την ασφάλισή του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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